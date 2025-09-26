Musemić ulogu favorita prepustio Želji, Horde zla poručile njegovoj ekipi: "Zgazite ih"!

"Derbi se igra srcem. Svi ljudi u i oko kluba žive za ovaj dan i na nama je da to opravdamo. Možemo obećati samo da ćemo se boriti za svaku loptu, poručio je trener Sarajeva pred najvećim rivalom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Vječiti sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva igra se u subotu od 18.30 na Grbavici, a pred ovaj duel trener bordo ekipe Husref Musemić ulogu favorita prepustio je najvećem rivalu.

“Željezničaru prepuštamo ulogu favorita jer igraju kući, ali svi znamo da derbi nema pravog favorita. Iz iskustva znamo da derbi nikad nije spektakl, to je uvijek borba. Oni su sada druga ekipa nego na početku sezone. Vidi se da su u dobroj formi, pokazali su to i protiv Borca. Na nama je da im poremetimo planove", rekao je Musemić.

On je rekao da se derbi igra srcem i da će njegovoj ekipi nedostajati navijači.

"Nismo još na nivou na kojem želimo biti. Imamo problema s povredama, nekoliko igrača nije u punom ritmu pa ni treninzi nisu bili onako kako treba. Ali ekipa ide gore, dižemo se. Derbi se igra srcem. Svi ljudi u i oko kluba žive za ovaj dan i na nama je da to opravdamo. Možemo obećati samo da ćemo se boriti za svaku loptu. Navijači će nam faliti jer su uvijek bili naš dvanaesti igrač. Znamo da nas prate i van stadiona i to nam je dodatni motiv da damo sve od sebe”, rekao je trener Sarajeva.

Navijača Sarajeva, popularnih "Hordi zla“ neće biti jer nije postignut dogovor o raspodjeli ulaznica za derbije, nakon čega je i rukovodstvo Sarajeva odlučilo da neće doći na Grbavicu i biti u svečanoj loži.

"Horde zla" su dan pred derbi u trening centru Sarajeva ostavili transparent sa porukom "Za Horde, za bordo-bijele boje u subotu ostavite srce svoje", a fotografiju potom objavili na društvenim mrežama uz poruku "Zgazite ih".