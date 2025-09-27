logo
Deveto kolo Premijer lige BiH u znaku mostarskog i sarajevskog derbija

Autor Haris Krhalić
0

Deveto kolo Premijer lige BiH donosi dva velika derbija – Željezničar i Sarajevo igraju 156. sarajevski derbi na Grbavici, dok se u Mostaru sastaju Velež i Zrinjski.

grbavica Izvor: Promo/FK Željezničar

Sve ljubitelje Premijer lige BiH danas očekuje prava poslastica. Deveto kolo Premijer lige BiH donosi dva velika derbija – Željezničar protiv Sarajeva na Grbavici i Velež protiv Zrinjskog u Mostaru.

Željezničar – Sarajevo: 156. sarajevski derbi

Grbavica će od 18.30 časova biti domaćin 156. sarajevskog derbija, gdje će Željezničar i Sarajevo još jednom odmjeriti snage pred punim tribinama.

Plavi u duel ulaze sa druge pozicije na tabeli i samo bodom zaostatka za vodećim Borcem. Ekipa sa Grbavice ima četiri pobjede, tri remija i jedan poraz, što je učinak iznad očekivanja.

Sarajevo, koje se nalazi na šestom mjestu sa tri pobjede, jednim remijem i čak četiri poraza, u derbiju vidi šansu da popravi utisak nakon slabijeg starta. Na Koševu su očekivali više, a duel protiv najvećeg rivala je idealna prilika za preokret.

Manji dio ulaznica je ostao u prodaji, dok će tri tribine biti krcate. Bordo tim, međutim, neće imati podršku svojih navijača, što će zasigurno umanjiti atmosferu.

Glavni arbitar biće Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomoćnici Amer Macić (Mostar) i Arnel Novalić (Doboj). VAR sobu popunjavaju Admir Musić (Hrasnica) i Amir Kadić (Ilidža). Direktan prenos osiguran je na Arena Sportu.

Velež – Zrinjski: mostarski derbi na stadionu Rođeni

U 20. 30 časova počinje i mostarski derbi, gdje će Velež na stadionu Rođeni ugostiti aktuelnog višestrukog prvaka ekipu Zrinjskog.

Rođeni su trenutno osmoplasirani, sa samo bodom iznad zone ispadanja, dok je Zrinjski na petoj poziciji i želi da se priključi vrhu.

Tradicija je na strani „plemića“ – Zrinjski je slavio u posljednjih pet međusobnih susreta, dok Velež na pobjedu protiv gradskog rivala čeka još od 2023. godine.

Susret će suditi Ermin Sivac iz Zenice, a pomoćnici su Emir Zahiragić (Sarajevo) i Hasan Nanić (Bužim). VAR arbitri biće Antoni Bandić (Grude) i Josip Čolić (Kupres). Kao i u Sarajevu, derbi će proći bez gostujućih navijača zbog zabrane MUP-a HNK.

Direktan prenos mostarskog derbija je na MYTV-u.

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH FK Sarajevo FK Željezničar FK Velež HŠK Zrinjski

