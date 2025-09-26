Kriza Radnika i dalje traje: Široki sa desetoricom osvojio bod u Bijeljini!

Radnik uprkos igraču više nije uspio da savlada Široki Brijeg.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Fudbaleri Radnika četvrtu utakmicu zaredom nisu uspjeli da upišu trijumf. Iako su Bijeljinci igrali kod kuće i cijelo drugo poluvrijeme imali igrača više nisu uspjeli da savladaju Široki Brijeg koji na kraju nosi bod sa ovog gostovanja – 0:0.

Junak gostiju bio je golman Renato Josipović koji je u nekoliko navrata sjajnim odbrana spašavao svoj gol, posebno u samom finišu mreža kada je njegov gol bio pod pravom „opsadom“.

Odličan je bio i golman Radnika Nikola Lakić koji je na isteku pola sata igre u nekoliko sekundi dva puta spasio svoj gol odbranivši prvo šut Sesara, a potom i pokušaj Posavca.

Radnik je u samom finišu prvog poluvremena prvo imao dobru priliku kada je pas na peterac za Čumića presjekao Marsinjo i tako praktično spriječio čist gol, a onda stigao i do igrača više, pošto je Pranjić dobio drugi žuti karton i crveni zbog starta nad Gogićem. U sudijskoj nadoknadi mogao je i do gola kada je Gorzi odlično šutirao pod prečku, ali Josipović odbija u korner.

Nova bravura mladog golmana gostiju viđena je u 61. Minutu, ovog puta nogom je odbranio pokušaj Teodorovića sa ugla peterca.

U jeku napada Radnika vidjeli smo i iznenadni kontranapad Širokog Brijega, u 68. minutu Sesar je izbacio Jelavića koji se našao na ivici šesnaesterca, ali je Ćosić u posljednjem trenutku izblokirao u korner.

Nakon tog kornera sjevnula je kontra na drugoj strani koju umalo pogotkom da završi rezervista Faraž, ali je njegov šut ipak završio iznad gola.

Četiri minute prije kraja Josipović je jednom sjajno odbranio, ovog puta pokušaj Pantelića glavom sa samo 5-6 metara, da bi sjajnu partiju završio novom odbranom u 95. Minutu kada je iz „rašlji“ izvadio loptu poslije udarca Čubrila.

U finišu utakmice viđene su i dvije sporne situacije u kojima je Široki Brijeg možda i oštećen. Nakon starta Pekarića u šesnaestercu nad Jelavićem sudija Elvedin Topuzović nije se oglasio, provjeravala se ova situacija u VAR sobi, ali na kraju nije dosuđen jedanaesterac. Pred kraj utakmice mogao je i Radnik da ostane sa igračem manje kada je Teodoroviću pobjegla lopta i đonom je naletio na Senića. I ova situacija se provjeravala u VAR sobi i zaključeno je da nije riječ o prekršaju za crveni karton.