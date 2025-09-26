Dobojlije pred gostovanje Rudaru: Idemo se "potući" u Prijedor!

"Rudar je kvalitetna ekipa, idemo se u Prijedor 'potući'", rekao je veznjak Sloge Dino Hasanović.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge u nedjelju od 19.45 gostuju Rudaru u Prijedoru u utakmici 9. kola Premijer lige BIH.

Iako njegova ekipa ide na noge "fenjerašu" trener Sloge Vule Trivunović je oprezan i ističe kvalitete Prijedorčana, ističući da to nije ona ekipa sa početka prvenstva.

“Rudar je mnogo promijenio ekipu, nije to više taj tim sa početka prvenstva. Ima mnog pismenih iz zemlje evropskih i svjetskih šampiona. Svi ti momci imaju izuzetan nivo fudbalske inteligencije, brzi su i eksplozivni. Svakako da je najbolji pokazatelj svega toga njihova utakmica u Mostaru. Odigrati neriješeno sa Zrinjskim ne može svaka ekipa. Maksimalno oprezno, poštujemo ih naravno, znamo odakle može da prijeti opasnost, ali i za te neke nedostatke”, rekao je Trivunović.

Trener Sloge nada se pozitivnom rezultatu u Prijedoru.

“Teren će sigurno biti specifičnost, s obzirom da to nije hibridna trava i vidjećemo kako ćemo se prilagoditi. Naravno da su mi najvažniji moji momci koji su dobro radili ove sedmice, vidi se veliko olakšanje nakon pobjede u prošlom kolu i vjerujem da su svjesni šta možemo dobiti pozitivnim rezultatom u Prijedoru. Znam da dosta ljudi kaže da je ekipa malo starija, ali za ovakve utakmice mislim da te godine mogu biti od presudnog značaja da odigramo pametno, budemo strpljivi i da dođemo do pozitivnog rezultata”, istakao je Trivunović koji će na raspolaganju imati sve igrače.

Veznjak Dobojlija Dino Hasanović ističe da on i saigrači žele tri boda na predstojećem gostovanju.

“Atmosfera je odlična, dobro smo radili ove sedmice. Rudar je kvalitetna ekipa, idemo se u Prijedor 'potući'. U svakoj utakmici idemo na pobjedu, znamo koliko možemo i idemo na sva tri boda u nedjelju”, istakao je Hasanović.