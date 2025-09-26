Novinari čekali Štimca pred mostarski derbi, on se nije ni pojavio!

Trener Zrinjskog Igor Štimac nije se pojavio na konferenciji za novinare pred mostarski derbi sa Veležom.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Željezničar i Sarajevo igraju u subotu od 18.30 časova, a dva sata kasnije ništa manje zanimljivo neće biti ni u Mostaru gdje će svoj gradski derbi odigrati Velež i Mostar.

Duel velikih mostarskih rivala uvijek privlači pažnju, uvijek je to utakmica visokog rizika zbog rivalstva dvije navijačke grupe, a ovog puta dodatnu draž donosi i duel dvojice nekadašnjig saigrača iz Hajduka na klupama Veleža i Zrinjskog – Gorana Sablića i Igora Štimca.

Zbog svega toga vladalo je veliko interesovanje za konferenciju za novinare na stadionu Pod Bijelim beijegom, ali su novinari ostali uskraćeni za očekivanja Igora Štimca jer se trener Zrinjskog nije pojavio, prenosi "Bljesak.info"

Štimac je poslao svog pomoćnika Marija Tota razočaravši okupljene novinare koji su mu poručili „Gospodine Štimac, biste li i u Hajduku to smjeli raditi“?

„Treći put u vrlo kratkom razdoblju Igor Štimac kasnio je na pressice, jednom je kasnio više od pola sata, a danas nije ni došao, nego je poslao svog pomoćnika Marija Tota, koji je ionako kasno dobio obavijest.

Može Štimac imati o novinarima i medijima mišljenje kakvo god želi, no i novinari su ljudi koji rade svoj posao, koji imaju obaveze, a ovakav odnos samo pokazuje nepoštivanje prema njima. Kao i nepoštivanje ljudi iz kluba koji rade u odnosima s javnosti i koji se trude naći termin za tiskovne konferencije.

S obzirom da Igor Štimac u dosta medijskih istupa javno veliča svoj bivši klub, splitski Hajduk, čisto nas zanima bi li se smio tako ponašati i u Splitu, gdje su novinari puno oštriji pa i "opasniji" od mostarskih“, napisao je autor teksta objavljenog na portalu "Bljesak.info".

Pomoćni trener Marijo Tot u svojoj najavi utakmice rekao je da je ekipa Zrinjskog spremna za sutrašnji derbi i da ide na pobjedu.

"Mi tamo idemo s gardom šampiona, s gardom ekipe koja se ne boji nikoga i koja će pokazati svoju kvalitetu na terenu. Znamo tko su glavni igrači Veleža, što moramo uraditi da ih spriječimo na nam naprave probleme i vjerujem da ćemo sutra biti na najvišem nivou", rekao je Tot.