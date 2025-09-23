Meho Kodro pred mostarski derbi: Najvažnije da fudbaleri Veleža vjeruju da imaju kvalitet za pobjedu

U subotu je na rasporedu mostarski derbi između Veleža i Zrinjskog u okviru devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Poslije poraza od Sarajeva na "Koševu", fudbaleri Veleža će u Vrapčićima ugostiti gradskog rivala Zrinjski, koji je takođe kiksnuo u prethodnom kolu protiv prijedorskog Rudara (0:0).

U najavi intervjua za klupski sajt, sportski direktor "rođenih" Meho Kodro se dotakao i predstojećeg derbija.

"Apsolutno smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo. U procesu smo reorganizacije i, kao i svaka druga tranzicija, i ova naša ima svoje nestabilnosti. Ali ja živim s uvjerenjem da će naš Velež u skorije vrijeme biti jedna od najzdravijih sportskih institucija u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku najvažnije je da naši igrači vjeruju da posjeduju kvalitet da pobijede bilo kojeg protivnika", rekao je Kodro.

Mostarski derbi igra se u subotu s početkom u 20.30 na stadionu "Rođeni".

