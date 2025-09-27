logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, VELEŽ - ZRINJSKI: "Plemići" žele ka vrhu, "rođeni" bježe od zone ispadanja. 0
PLBIH uživo Velež - Zrinjski prenos livestream
PLBIH uživo Velež - Zrinjski prenos livestream
0

UŽIVO, VELEŽ - ZRINJSKI: "Plemići" žele ka vrhu, "rođeni" bježe od zone ispadanja.

Velež i Zrinjski od 20.30 časova na stadionu "Rođeni" igraju mostarski derbi. Meč pratite uživo na MONDU!

PLBIH uživo Velež - Zrinjski prenos livestream Izvor: Anadolija/Dino Đonko

U 20. 30 časova počinje i mostarski derbi, gdje će Velež na stadionu Rođeni ugostiti aktuelnog višestrukog prvaka ekipu Zrinjskog.

Rođeni su trenutno osmoplasirani, sa samo bodom iznad zone ispadanja, dok je Zrinjski na petoj poziciji i želi da se priključi vrhu.

Tradicija je na strani „plemića“ – Zrinjski je slavio u posljednjih pet međusobnih susreta, dok Velež na pobjedu protiv gradskog rivala čeka još od 2023. godine.

Susret će suditi Ermin Sivac iz Zenice, a pomoćnici su Emir Zahiragić (Sarajevo) i Hasan Nanić (Bužim). VAR arbitri biće Antoni Bandić (Grude) i Josip Čolić (Kupres). Kao i u Sarajevu, derbi će proći bez gostujućih navijača zbog zabrane MUP-a HNK.

Tekstualni prenos iz minuta u minut pratite na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:18

Evo i sastava:

VELEŽ: Dizdarević, Abdulah, Antonić, Babić, Hrkać, Lauš, Mesić, Nukić, Šarić, Šturm, Ziljkić

ZRINJSKI: Karačić, Barišić, Jakovljević, Mamić, Šakota, Ivančić, Savić, Vranjković, Đurasek, Ćuže, Bilbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije