UŽIVO, VELEŽ - ZRINJSKI: "Plemići" žele ka vrhu, "rođeni" bježe od zone ispadanja.

U 20. 30 časova počinje i mostarski derbi, gdje će Velež na stadionu Rođeni ugostiti aktuelnog višestrukog prvaka ekipu Zrinjskog.

Rođeni su trenutno osmoplasirani, sa samo bodom iznad zone ispadanja, dok je Zrinjski na petoj poziciji i želi da se priključi vrhu.

Tradicija je na strani „plemića“ – Zrinjski je slavio u posljednjih pet međusobnih susreta, dok Velež na pobjedu protiv gradskog rivala čeka još od 2023. godine.

Susret će suditi Ermin Sivac iz Zenice, a pomoćnici su Emir Zahiragić (Sarajevo) i Hasan Nanić (Bužim). VAR arbitri biće Antoni Bandić (Grude) i Josip Čolić (Kupres). Kao i u Sarajevu, derbi će proći bez gostujućih navijača zbog zabrane MUP-a HNK.

