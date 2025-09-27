UŽIVO, VELEŽ - ZRINJSKI: "Plemići" žele ka vrhu, "rođeni" bježe od zone ispadanja.

Velež i Zrinjski od 20.30 časova na stadionu "Rođeni" igraju mostarski derbi. Meč pratite uživo na MONDU!
U 20. 30 časova počinje i mostarski derbi, gdje će Velež na stadionu Rođeni ugostiti aktuelnog višestrukog prvaka ekipu Zrinjskog.
Rođeni su trenutno osmoplasirani, sa samo bodom iznad zone ispadanja, dok je Zrinjski na petoj poziciji i želi da se priključi vrhu.
Tradicija je na strani „plemića“ – Zrinjski je slavio u posljednjih pet međusobnih susreta, dok Velež na pobjedu protiv gradskog rivala čeka još od 2023. godine.
Susret će suditi Ermin Sivac iz Zenice, a pomoćnici su Emir Zahiragić (Sarajevo) i Hasan Nanić (Bužim). VAR arbitri biće Antoni Bandić (Grude) i Josip Čolić (Kupres). Kao i u Sarajevu, derbi će proći bez gostujućih navijača zbog zabrane MUP-a HNK.
Tekstualni prenos iz minuta u minut pratite na kartici Razvoj događaja!
Evo i sastava:
VELEŽ: Dizdarević, Abdulah, Antonić, Babić, Hrkać, Lauš, Mesić, Nukić, Šarić, Šturm, Ziljkić
ZRINJSKI: Karačić, Barišić, Jakovljević, Mamić, Šakota, Ivančić, Savić, Vranjković, Đurasek, Ćuže, Bilbija