logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bordo tim potvrdio: Aldin Turkeš odlazi u Al-Itifak

Bordo tim potvrdio: Aldin Turkeš odlazi u Al-Itifak

Autor Haris Krhalić
0

Aldin Turkeš napušta FK Sarajevo i seli u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje će ostatak sezone provesti na pozajmici u klubu Al-Itifak.

Aldin Turkeš pozajmljen Al Itifaku Izvor: Promo/FK Sarajevo

Aldin Turkeš će ostatak aktuelne sezone provesti na pozajmici u redovima Al Itifaka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, potvrdio je klub sa Koševa.

Ekipa Al Itifaka nastupa u drugom rangu fudbala u Emiratima, a prošlu sezonu završila je na trećoj poziciji. Ambicije u novoj sezoni su jasne – borba za plasman među elitu.

Treba napomenuti da je Al Itifak osnovan 2020. godine, a vlasnik kluba je australski biznismen Ros Peligra, koji u vlasništvu ima i italijansku Katanju, kao i Pert Glori iz Australije.

Turkeš je u Sarajevo stigao u ljeto 2024. godine i od tada je za bordo tim odigrao 33 utakmice, postigavši 10 golova i upisavši tri asistencije. U tekućoj sezoni upisao je šest nastupa, uglavnom ulazeći s klupe, a u statistici ima jednu asistenciju.

Gotovo cijelu svoju karijeru 29-godišnji napadač proveo je u Švajcarskoj. Smatran je velikim talentom i bio omladinski reprezentativac Švajcarske, a kasnije i Bosne i Hercegovine. Prije dolaska u Sarajevo nosio je dres Lozane, Vaduza, Vintertura, Ciriha i Grashopersa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Sarajevo Aldin Turkeš Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC