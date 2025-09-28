Bordo tim potvrdio: Aldin Turkeš odlazi u Al-Itifak

Aldin Turkeš napušta FK Sarajevo i seli u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje će ostatak sezone provesti na pozajmici u klubu Al-Itifak.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Aldin Turkeš će ostatak aktuelne sezone provesti na pozajmici u redovima Al Itifaka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, potvrdio je klub sa Koševa.

Ekipa Al Itifaka nastupa u drugom rangu fudbala u Emiratima, a prošlu sezonu završila je na trećoj poziciji. Ambicije u novoj sezoni su jasne – borba za plasman među elitu.

Treba napomenuti da je Al Itifak osnovan 2020. godine, a vlasnik kluba je australski biznismen Ros Peligra, koji u vlasništvu ima i italijansku Katanju, kao i Pert Glori iz Australije.

Turkeš je u Sarajevo stigao u ljeto 2024. godine i od tada je za bordo tim odigrao 33 utakmice, postigavši 10 golova i upisavši tri asistencije. U tekućoj sezoni upisao je šest nastupa, uglavnom ulazeći s klupe, a u statistici ima jednu asistenciju.

Gotovo cijelu svoju karijeru 29-godišnji napadač proveo je u Švajcarskoj. Smatran je velikim talentom i bio omladinski reprezentativac Švajcarske, a kasnije i Bosne i Hercegovine. Prije dolaska u Sarajevo nosio je dres Lozane, Vaduza, Vintertura, Ciriha i Grashopersa.