Nemanja Bilbija prvi igrač Zrinjskog u Klubu 300! "Goriva i dalje na pretek, kazaljka uvijek na maksimumu!"

Kapiten Mostaraca prvi je igrač u istoriji kluba koji je stigao do najmanje 300 nastupa za klub.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog trijumfovali su proteklog vikenda nad Veležom (1:3) u mostarskom derbiju, a taj meč dugo će pamtiti Nemanja Bilbija, predvodnik sadašnje generacije "plemića".

Kapiten aktuelnog šampiona je u derbiju grada na Neretvi 300. put istrčao na teren u dresu Zrinjskog, čime je postao prvi igrač u istoriji ovog kluba sa najmanje 300 zvaničnih utakmica u nogama.

Pritom je postigao čak 183 gola, po čemu je ubjedljivo najbolji klupski strijelac u istoriji, ali i jedini sa trocifrenim brojem pogodaka u ovom klubu.

Sa posebnom pažnjom je ovaj jubilej ispratio i sam klub, istakavši:

"Goriva i dalje na pretek. Kazaljka uvijek na maksimumu!

Jedanaest sezona, 183 pogotka, devet trofeja i 300 službenih nastupa!

Teško je uopšte riječima opisati veličinu onoga što je Nemanja Bilbija učinio za HŠK Zrinjski Mostar, ali ove brojke, koje ni približno nisu zaključene, najbolje potvrđuju njegovu veličinu!", naveli su iz Zrinjskog, dodavši:

"Ako je njegovo ime već ranije bilo uklesano u zlatne stranice kluba, ovim jubilejom ono je dodatno ugravirano – duboko, trajno i neizbrisivo.

Nemanja, želimo ti još puno uspjeha, nastupa i pogodaka u dresu s lentom, jer tvoja priča – iako već legendarna, još uvijek nije završena."

Bilbiji je ovo drugi mandat u klubu, a započeo ga je početkom 2020. godine, vrativši se iz južnokorejskog Gangvona. Upravo je iz mostarskog premijerligaša otišao u ovaj klub, i to sa prvim danima 2019. godine, nakon što je prethodno tri godine proveo u Zrinjskom.

Prošao je kompletnu omladinsku školu Borca, a nastupao je i za Vojvodinu, Sarajevo i Split.

