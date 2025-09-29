logo
Određeni termini 10. premijerligaškog kola: Krajiški derbi u nedjelju, Sarajevo i Zrinjski dan kasnije!

Autor Dragan Šutvić
Poznato je kad se igraju sve utakmice narednog prvenstvenog kola.

Premijer liga BiH raspored 10. kola Izvor: FK Borac

Premijerligaši BiH odigraće još jedno kolo prije odlaska na dvosedmičnu oktobarsku pauzu.

Na redu je deseta prvenstvena runda, koja će se igrati četiri dana, od petka (3. oktobar) do ponedjeljka (6. oktobar). Biće ovo, inače, treće ligaško kolo koje će se "razvući" na toliki period, s obzirom na to da su se četiri dana igrale još dvije runde, šesta i sedma.

Kolo će u petak, hercegovačkim derbijem, otvoriti Posušje i Široki Brijeg (19.00), dok se dan kasnije u Vrapčićima sastaju Velež i Sloga Meridian (20.45).

Drugog dana vikenda igraju se dva meča, Radnik – Željezničar (17.00) i Rudar Prijedor – Borac (19.45), dok se Sarajevo i Zrinjski, u najvećem derbiju ove runde, sastaju u ponedjeljak na Koševu sa početkom u 18.00 časova.

PREMIJER LIGA BiH – 10. kolo

Petak (3. oktobar):

Posušje – Široki Brijeg (19.00)

Subota (4. oktobar):

Velež – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja (5. oktobar):

Radnik – Željezničar (17.00)

Rudar Prijedor – Borac (19.45)

Ponedjeljak (6. oktobar):

Sarajevo – Zrinjski (18.00)



(mondo.ba)

