Deveto kolo Premijer lige BiH: Sarajevski derbi jedini privukao publiku

Deveto kolo Premijer lige BiH: Sarajevski derbi jedini privukao publiku

Autor Haris Krhalić
0

Deveto kolo Premijer BiH ukupno je pratilo 15.200 gledalaca, a jedini meč koji je ispunio očekivanja bio je sarajevski. Ostale utakmice privukle su znatno manje navijača.

Premijer liga BiH deveto kolo gledanost Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Utakmice devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine privukle su nešto više od 15 hiljada gledalaca, što je znatno ispod očekivanja.

Kolo je donijelo dva velika derbija – sarajevski i mostarski – ali posjeta je bila razočaravajuća, osim u glavnom susretu u Sarajevu. Na stadionu Grbavica prisustvovalo je 9.300 gledalaca, što je jedini meč koji je ispunio očekivanja, kažu podaci Saveza. Razlozi manjeg odziva na drugim utakmicama mogli bi biti loši vremenski uvjeti, kiša ili kvaliteta same igre.

Ostale utakmice privukle znatno manje publike

  • Na stadionu “Rođeni” u Mostaru prisustvovalo je tek 3.300 gledalaca.
  • Susret Rudar – Sloga okupio je oko 1.500 navijača.
  • Utakmice Posušje – Borac i Radnik – Široki Brijeg pratilo je po 700 gledalaca.

Ukupno, deveto kolo pratilo je 15.500 navijača, odnosno prosječno 3.100 po utakmici, pri čemu sarajevski derbi značajno popravlja prosjek.

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH sarajevski derbi

