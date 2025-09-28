Goran Sablić više nije trener Veleža! Podnio ostavku nakon poraza u gradskom derbiju

Fudbalski klub Velež saopštio je da Goran Sablić više nije trener ovog kluba.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Fudbalski klub Velež Mostar saopštio je na zvaničnoj stranici da od danas Goran Sablić više nije šef stručnog štaba ovog kluba.

Sada već bivši trener “rođenih” preuzeo je odgovornost za loše rezultate i dao ostavku na mjestu šefa stručnog štaba, što je Uprava kluba prihvatila.

“Iako je zajednička vizija bila da s gospodinom Sablićem i njegovim stručnim timom gradimo dugoročan projekat, rezultati i igre našeg prvog tima na početku ove takmičarske sezone nisu u potpunosti ispunili očekivanja”, naveli su iz Veleža.

Sablić je ekipu Rođenih predvodio u devet kola ostvarivši bilans od dvije pobjede, jednog remija i šest poraza.

“U narednom periodu Upravak će voditi razgovor oko izbora novog šefa stručnog štaba, za kojeg se nadamo da će donijeti novu energiju i preokrenuti sezonu u pozitivnom smjeru. Fudbalski klub Velež Mostar se najsrdačnije zahvaljuje gospodinu Goranu Sabliću na predanom i profesionalnom radu, te želi mu mnogo sreće u nastavku njegove trenerske karijere”, zaključuje se u saopštenju.