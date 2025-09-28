logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Goran Sablić više nije trener Veleža! Podnio ostavku nakon poraza u gradskom derbiju

Goran Sablić više nije trener Veleža! Podnio ostavku nakon poraza u gradskom derbiju

Autor Haris Krhalić
0

Fudbalski klub Velež saopštio je da Goran Sablić više nije trener ovog kluba.

goran sablić Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Fudbalski klub Velež Mostar saopštio je na zvaničnoj stranici da od danas Goran Sablić više nije šef stručnog štaba ovog kluba.
Sada već bivši trener “rođenih” preuzeo je odgovornost za loše rezultate i dao ostavku na mjestu šefa stručnog štaba, što je Uprava kluba prihvatila.

“Iako je zajednička vizija bila da s gospodinom Sablićem i njegovim stručnim timom gradimo dugoročan projekat, rezultati i igre našeg prvog tima na početku ove takmičarske sezone nisu u potpunosti ispunili očekivanja”, naveli su iz Veleža.

Sablić je ekipu Rođenih predvodio u devet kola ostvarivši bilans od dvije pobjede, jednog remija i šest poraza.

“U narednom periodu Upravak će voditi razgovor oko izbora novog šefa stručnog štaba, za kojeg se nadamo da će donijeti novu energiju i preokrenuti sezonu u pozitivnom smjeru. Fudbalski klub Velež Mostar se najsrdačnije zahvaljuje gospodinu Goranu Sabliću na predanom i profesionalnom radu, te želi mu mnogo sreće u nastavku njegove trenerske karijere”, zaključuje se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Velež Goran Sablić Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC