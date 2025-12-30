logo
Već se zna novi trener Partizana: Radio je sa Stanojevićem i u reprezentaciji Srbije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener golmana Srđan Ostojić trebalo bi da postane dio stručnog štaba Nenada Stojakovića.

Srđan Ostojić postaje trener u FK Partizan Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je ponovo glavna tema srpskog fudbala, iako su fudbaleri crno-bijelih ovih dana na zasluženoj pauzi nakon velikih napora koje su imali tokom jesenjeg dijela prvenstva. Srpski mediji prenijeli su da je Predrag Mijatović donio odluku o otkazu za Nemanju Jovšića, dugogodišnjeg golmana i trener golmana Partizana!

Kako prenosi "Telegraf", već se zna i ko će nasleijditi Nemanju Jovšića u stručnom štabu Nenada Stojakovića! Riječ je o Srđanu Ostojiću, koji je do sada vodio računa o golmanima u mlađim kategorijama Partizana. Isti izvor ističe da je Aleksandar Kirovski, trener golmana Teleoptika, odbio ponudu da postane dio stručnog štaba prvog tima Partizana.

Srđan Ostojić već ima iskustvo rada sa Partizanovim golmanima, pošto je tokom trećeg trenerskog mandata Aleksandra Stanojevića u Humskoj bio dio stručnog štaba. Takođe, Ostojić je iskustvo sticao radeći i sa najtalentovanijim srpskim golmanima u mlađim reprezentativnim selekcijama, kao zaposleni u Fudbalskom savezu Srbije.

Sa druge strane, pojedini izvori ističu da je Nemanji Jovšiću ponuđen ostanak u klubu, ali na nekoj drugoj funkciji. Možda bi u narednom periodu mogao da bude trener golmana Teleoptika ili mlađih kategorija Partizana, ali to uopšte ne djeluje kao realna opcija. Ishitrena odluka o smjeni Nemanje Jovšića, na kojeg je Predrag Mijatović već vršio pritisak, vjerovatno će ga u potpunosti udaljiti od kluba.

