Radnik i Lakić u Bijeljini ne primaju golove : Nikom nije lako ovdje, možemo da dobijemo i Sarajevo!

"Ekipa je brza, mlada, borimo se svi kao jedan i rezultati nas prate", kaže golman Radnika Nikola Lakić, jedan od junaka bijeljinskog kluba u pobjedi protiv Željezničara.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika proteklog vikenda upisali su minimalnu, ali potpuno zasluženu pobjedu nad Željezničarem koji sada zaostaje četiri boda za vodećim Radnikom.

Pobjedonosni gol djelo je Đorđa Pantelića, ali ogroman doprinos trijumfu Radnika dao je golman Nikola Lakić koji je u par navrata odličnim intervencijama, posebno u finišu meča spašavao svoj gol.

“Bila je teška utakmica, znali smo da će teren da bude malo težak za igru, ali dobro smo se spremili, dobro analizirali Želju i sveli smo ih u prvom poluvremenu na minimum, osim onog gola koji je postignut iz ofsajda. Ali dali smo gol na vrijeme i znali smo kako će biti u nastavku, pa smo se malo spustili i čekali priliku iz kontre. Željko je pokazao taj svoj kvalitet i posljednjih 20 minuta su nas pritisli, ali uspjeli smo da se odbranimo. Bilo je mojih dobrih intervencija, ali moram reći da se stvarno cijela ekipa borila da sačuvamo taj rezultat”, rekao je Nikola Lakić u razgovoru za MONDO.

Pobjeda je još "slađa" zbog činjenice da je ostvarena poslije četiri utakmice u kojima Radnik nije uspio da dođe do trijumfa.

“U posljednja četiri kola nismo znali za pobjedu, ali opet među nama se osjeti da igramo dobro, nije to samopouzdanje nestalo, samo je bio problem tog rezultata na tih posljednjih par utakmica. Liga je takva da igraš sa svakim po četiri puta i nemaš kada da se vadiš, moraš kod kuće da ideš na pobjedu. Tako smo se postavili i zbog toga smo i pobijedili”.

Može li Radnik poslije Željezničara uzeti “skalp” i Sarajevu?

"Sigurno da može. Nama dolazi Sarajevo, mi kod kuće moramo da idemo na pobjedu i tako ćemo se i postaviti. Mi ove sezone na pet utakmica kod kuće nismo gola primili. Spremamo se za tu utakmicu kao za svaku drugu i potrudićemo se da i tu utakmicu pobijedimo, da nam sezona bude što mirnija, da sa sredine tabele idemo iz utakmice u utakmice", kaže Lakić.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Sa njim među stativama Radnik na svom terenu ne prima golove. Bijeljinci sun a svom Gradskom stadionu upisali tri pobjede i dva remija, uz gol-razliku 6:0.

“Mi se kod kuće lijepo osjećamo i posljednjih par godina koliko sam ja tu čini mi se da je i bijeljinska publika prepoznala ove momke kao one koji se zaista bore. Ekipa je baš mlada, eto ja sam prije pet dana napunio 30 godina, a bio sam juče najstariji an terenu. Ekipa je brza mlada, borimo se svi kao jedan i rezultati nas prate”, rekao je Lakić i dodao:

“Nikada nikom nije bilo lako da dođe u Bijeljinu i da uzme bodove. Ne samo ove godine, već i prethodnih, kao i ranije kada je Radnik bio u Premijer ligi BIH. Ambijent je takav da je stvarno teško uzeti bodove. Kada pričam sa igračiuma iz drugih klubova kažu mi da im je najteže doći u Bijeljinu da igraju”.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Radnik je dobro otvorio drugi krug u Premijer ligi BIH, ali za Lakića nema mjesta za pretjeranu euforiju.

"Prvi dio je završen, krenuo je drugi, zasad je sve kako treba. Negdje smo imali malo sreće pa smo uzeli bodove, negdje smo ih nesrećno izgubili, ali to je to otprilike gdje zaslužujemo. Biće još teških utakmica, biće još mnogo borbe, idemo utakmicu po utakmicu da skupljamo bodove do zime, pa da vidimo gdje smo šta smo i da od drugog dijela sezone gledamo naše ciljeve”.

Na kraju razgovora za MONDO Lakić je istakao da se odlično osjeća u svom matičnom klubu u koji se vratio 2022. godine iz banjalučkog Borca i od tada je standardan na golu bijeljinskog kluba.

“Vratio sam se u klub prije tri i po godine. To je moj klub gdje sam odrastao, prošao sve omladinske kategorije. Vratio sam se i bila je baš teška situacija, klub je bio skoro ugašen. Na poziv ljudi iz kluba pristao sam da dođem jer sam osjećao da je trenutak da se vratim. Ne samo da se vratim već i da ostavim neki trag. Osjećao sam da prije svega mogu, a drugo želio sam da se na neki način odužim klubu u kojem sam počeo karijeru. Stvarno se lijepo osjećam ovdje, kod kuće sam s porodicom, na utakmice mi dolaze supruga sin, otac, majka… Srce mi je puno i baš uživam”, poručio je Nikola Lakić.