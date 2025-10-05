Željezničar pao u Bijeljini! Dva puta se tresla mreža Radnika, ali uzalud - Bijeljinci uzeli sva tri boda!

Radnik savladao Željezničar i ostavio ga na drugoj poziciji na tabeli PLBIH.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Sarajevski Željezničar nije uspio da se bar na kratko vrati na lidersku poziciju na tabeli Premijer lige BIH, a isključivi "krivac" za to je bijeljinski Radnik.

Ekipa Duška Vraneševića, koja je odnijela bod sa Grbavice u prvom kolu, ove večeri stigla je do sva tri boda protiv Željezničara savladavši ga sa minimalnih, ali potpuno zasluženih 1:0.

Pobjedonosni gol dao je Đorđe Pantelić nakon pola sata igre, ali velike zasluge za trijumf idu i Nikoli Lakiću koji je fantastičnim odbranama sačuvao svoju mrežu i produžio niz bez primljenog pogotka kod kuće na šest mečeva.

Već u prvom minutu Radnik je imao prvu priliku na ovom meču, dobro je prošao Gorzi u šesnaesterac i šutirao iskosa sa desne strane, ali otišla je lopta pored gola.

Novu dobru šansu imali su domaći u 13. minutu kada je Gogić odlično šutirao poslije dodavanja s lijeve strane, ali Muftić krajnjim naporom brani i lopta odlazi tik iznad prečke.

Samo minut kasnije zatresla se mreža na drugoj strani. Jaganjac je pogodio stativu, natrčao je Milošević na odbijenu loptu i postigao pogodak, ali je on poništen zbog ofsajda. Ova situacija provjeravala se u VAR sobi, Jaganjac je bio svega nekoliko centimetara u ofsajdu, ali je gol ispravno poništen.

Radnik je svoju inicijativu konačno krunisao golom u 31. minutu. Poslije izgubljene lopte Željezničara na lijevom boku Krajišnik je ubacio u šesnaesterac za Pantelića, koji se bacio glavom pogodio za vođstvo 1:0.

Tri minute kasnije Pantelić i Radnik su mogli do drugog gola. Napadač domaćih pobjegao je Trupeu i izašao „jedan na jedan“ sa Muftićem, ali golman Željezničara brani njegov udarac.

Nešto kasnije Gogić je isprobao udarac, ali je šutirao direktno u Muftića i ostalo je 1:0 do kraja prvog poluvremena.

Dobro je Željezničar otvorio drugo poluvrijeme i u 51. minutu imao veliku priliku, ubacio se Šošić u šesnaesterac i šutirao, Lakić to brani, a pokušaj Cvetanoskog nakon toga izblokirao je Krajišnik.

Pet minura kasnije malo je nedostajalo da Teodorović na drugoj strani iskoristi zbunjenost odbrane Željezničara, međutim, njegov šut iz blizine odbranio je Muftić.

Mreža se zatresla u 73. Minutu, kada se Šošić ubacio iza odbrane Radnika i pogodio, ali pogodak je poništen jer je fudbaler Željezničar bio bar metar u ofsajdu.

Ono što je Muftić radio u prvom radio je Nikola Lakić u drugom poluvremenu. Golman Radnika najzaslužniji je što su domaći sačuvali sav plijen.

Pokušavali su Alić, Cvetanoski i Šošić, ali je Lakić bio siguran, a fantastičnom paradom odbranio je odličan iznenadni pokušaj Karamarka iz daljine samo tri minute prije kraja. Sjajnu partiju krunisao je odličnom odbranom u 90. minutu kada je odbranio snažan udarac Sedorfa sa desetak metara, a potom spriječio Šošića da dođe do lopte, mada je on kako se ispostavilo bio i u ofsajdu.

Nakon ovog poraza Željezničar je ostao na bod iza vodećeg Borca koji tu prednost može povećati eventualnom pobjedom protiv Rudara u Prijedoru. Taj meč igra se od 19.45 časova.



