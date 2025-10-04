logo
Strateg Radnika pred meč sa Željezničarom: "igraju odlično, ali imamo svoje adute!"

Autor Dragan Šutvić Izvor Glas Srpske
Duško Vranešević oglasio se pred susret sa Sarajlijama.

Duško Vraneševič o utakmici Radnik Željezničar Izvor: Screenshot

Fudbaleri Radnika dočekaće u 10. kolu Premijer lige BiH ekipu Željezničara.

Dok Sarajlije osokoljene trijumfom u vječitom derbiju (2:0) dolaze u Bijeljinu, ekipu trenera Duška Vraneševića hrabri činjenica da njegovi izabranici nisu doživjeli poraz pred domaćom publikom u dosadašnjem toku sezone, ostvarivši po dvije pobjede i remija.

"Drugi krug počinjemo sa još jednom veoma teškom i zahtjevnom utakmicom. Poslije Širokog Brijega dolazi nam Željezničar, potom Sarajevo. Tim sa Grbavice igra odlično ove sezone, imaju dobru energiju, ali i mi imamo svoje adute. U prethodnim mečevima nismo bili ni miljenici sreće, jer su protiv Sloge i Širokog Brijega njihovi golmani proglašavani za igrače utakmice. Zato vjerujem da ćemo u nedjelju u kompletnom sastavu i uz veliku podršku naših navijača ostvariti pobjedu", rekao je strateg semberskog premijerligaša, a prenio Glas Srpske.

Utakmica u Bijeljini igra se u nedjelju od 17.00 časova.

PREMIJER LIGA BiH – 10. kolo

Velež – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja (5. oktobar):

Radnik – Željezničar (17.00)

Rudar Prijedor – Borac (19.45)

Ponedjeljak (6. oktobar):

Sarajevo – Zrinjski (18.00)

Igrano u petak:

Posušje – Široki Brijeg 1:1

(mondo.ba)

Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal treneri Premijer liga BiH FK Željezničar Duško Vranešević

