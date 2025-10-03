logo
Čitaoci reporteri

Trener "Želje" podsjetio na sarajevskih 1:1 sa Radnikom: "Čvrsti su i nezgodni, moramo da budemo maksimalno ozbiljni"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
Admir Adžem najavio je susret 10. kola Premijer lige BiH.

admir adžem Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Ohrabreni prošlosedmičnim trijumfom nad Sarajevom (2:0) u 156. vječitom derbiju, fudbaleri Željezničara ovog vikenda putuju u Bijeljinu, na duel sa Radnikom (nedjelja, 17.00).

Ekipa koju predvodi Duško Vranešević neporažena je pred domaćom publikom u dosadašnjem toku sezone. Semberski premijerligaš je u prve četiri utakmice u Bijeljini ostvario po dvije pobjede i remija, što je dovoljan signal timu sa Grbavice pred nedjeljni okršaj.

"Odlazimo na ovo gostovanje u dobrom raspoloženju nakon pobjede u gradskom derbiju. Sve nas raduje činjenica da nemamo problema što se tiče zdravstvenog biltena. Nedostajaće jedino Rakić, koji će odsustvovati jer ima akumulirana tri žuta kartona. Svi ostali su spremni", rekao je trener Željezničara Admir Adžem, podsjetivši na podjelu bodova sa predstojećim rivalom (1:1) na startu sezone u Sarajevu.

"Proširili smo roster. Igrači se bore za ulazak u prvih 11, tako da je atmosfera u timu jako dobra. Mislim da smo već zaboravili tu utakmicu koja je prošla, taj gradski derbi. Ovu sedmicu posvetili smo pripremi utakmice protiv ekipe Radnika, koja je dosta čvrsta i nezgodna. Igrali smo na Grbavici u prvom kolu, odigrali 1:1 i sigurno da moramo da budemo maksimalno ozbiljni ukoliko želimo, a želimo, da donesemo bodove iz Bijeljine."



(mondo.ba)

