FS BiH: Najveća kazna za Zrinjski, u fokusu "rasizam i diskriminatorno ponašanje"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rasizam, pirotehnika i loša organizacija donijeli klubovima Premijer lige BiH više od 40.000 KM kazni.

FS BiH: Najveća kazna za Zrinjski, u fokusu "rasizam i diskriminatorno ponašanje" Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine još jednom je oštro reagovao na dešavanja na stadionima Premijer lige BiH, a epilog posljednje sjednice Disciplinske komisije FS BiH su nove rigorozne novčane kazne za više premijerligaških klubova.

U fokusu je nekoliko težih prekršaja, a ukupan iznos kazni premašuje 40.000 KM, piše "Sport 1".

Zrinjski je najgore prošao sa ukupno 12.000 KM kazni. Mostarski klub mora platiti 3.500 KM za pirotehniku protiv Sarajeva, isto toliko za duel sa Rudarom iz Prijedora, dok su dodane kazne 3.000 KM za utakmicu s Posušjem i 2.000 KM za meč protiv Sloge.

Poslije "plemića", najveći udarac pretrpio je FK Sarajevo, koji mora platiti ukupno 9.000 KM, od čega je 7.000 KM kazna za meč s Veležom, zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja, a dodatnih 2.000 KM zbog pirotehnike protiv Zrinjskog. Isti prekršaj s utakmice Sarajevo - Velež donio je kaznu i za FK Velež u iznosu od 5.000 KM, dok je Sloga kažnjena sa 3.000 KM zbog ponašanja navijača protiv Posušja.

NK Široki Brijeg mora platiti ukupno 7.500 KM, od čega 5.500 KM zbog pirotehnike i ubacivanja predmeta tokom susreta sa Sarajevom, te 2.000 KM zbog istih prekršaja na utakmici protiv Željezničara.

Ni FK Željezničar nije prošao bez sankcija, pa će zbog pirotehnike i bacanja predmeta protiv Borca platiti 3.000 KM. Rudar Prijedor mora platiti 2.000 KM zbog pirotehnike na meču s Veležom, dok će Borac iz Banjaluke zbog istog prekršaja protiv Radnika također platiti 2.000 KM.
Na kraju, i Radnik iz Bijeljine je kažnjen, i to sa 750 KM, zbog loše organizacije juniorske utakmice protiv Borca.

(MONDO, Sport 1)

Tagovi

HŠK Zrinjski fudbal novčane kazne Premijer liga BiH

