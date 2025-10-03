Podjela plijena u hercegovačkom derbiju: Široki Brijeg poveo, Posušje izbjeglo četvrti domaći poraz

Posušje i Široki Brijeg remizirali su rezultatom 1:1 u prvoj utakmici 10. kola Premijer lige BiH.

Deseta runda Premijer lige BiH igraće se od petka do ponedjeljka. Otvorili su je Posušje i Široki Brijeg na "Mokrom Docu", a poslije 90 minuta nije bilo pobjednika (1:1). Ekipa sa "Pecare" je tako treći put ove sezone remizirala na gostujućim terenima (Zrinjski 0:0, Radnik 0:0), dok je večerašnji domaćin uspio da izbjegne četvrti poraz pred domaćom publikom.

Konkretniji je u prvom dijelu bio Široki Brijeg, koji je u dva navrata opasno zaprijetio protivničkom golu. Matej Senić je u 12. minutu zahvatio loptu glavom nakon kornera, ali je pogodio samo stativu.

Još bolju šansu za gol ekipa Deana Klafurića imala je šest minuta prije odlaska na odmor. Oduzeli su Širokobriježani loptu domaćima i kreirali odličan kontranapad. Poslije proigravanja Sirila Kpana, Kristijan Sesar je izašao sam na desnoj strani ispred Davida Denkovskog. Gađao je suprotnu stranu ofanzivac tima sa Pecare, ali je šutirao nekoliko centimetara pored gola.

Na prvu šansu Posušja čekalo se do 59. minuta. Mulato je tada umakao pažnji dvojice čuvara na lijevoj strani, uputio prizeman udarac gađajući suprotni ugao, ali je bio neprecizan.

Za taj promašaj domaći su kažnjeni u 79. minutu. Rezervista Marin Čalušić, koji je ušao u igru 14 minuta ranije, dobro je primio jednu dubinsku loptu na desnoj strani, predriblao čuvara i rutinski poslao loptu u suprotni ugao.

Činilo se tada da će Posušje, koje je u potrazi za novim trenerom nakon rastanka sa Markom Maksimovićem, četvrti put domaći teren napustiti pognute glave, ali su domaći do kraja susreta ipak uspjeli da "iščupaju" bod. Izveli su domaći u 88. minutu kratku kombinaciju nakon kornera, Marko Domančić je centrirao pred gol, a loptu je uspio da zahvati Aleks Sobčik i pospremi u mrežu.

U nadoknadi drugog dijela Široki Brijeg je ostao sa igračem manje nakon što je zbog oštrog starta nad "jedinicom" Posušja isključen Franjo Posavec. Ostao je golman domaće ekipe da leži na terenu, bilo je tu i dosta krvi na licu i dresu, morala je da mu bude ukazana pomoć pa je umjesto planirana četiri, drugo poluvrijeme produženo za 11 minuta.

Premijer liga BiH nastavlja se sutra, duelom Veleža i Sloge Meridian (20.45). U nedjelju se igraju mečevi Radnik – Željezničar (17.00) i Rudar Prijedor – Borac (19.45), dok će desetu rundu u ponedjeljak zatvoriti Sarajevo i Zrinjski (18.00).

PREMIJER LIGA BiH – 10. kolo

Posušje - Široki Brijeg 1:1

Subota (4. oktobar):

Velež – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja (5. oktobar):

Radnik – Željezničar (17.00)

Rudar Prijedor – Borac (19.45)

Ponedjeljak (6. oktobar):

Sarajevo – Zrinjski (18.00)







