Mario Cvitanović je odradio prvu utakmicu na klupi bordo tima.
Fudbaleri Sarajeva imali su pobjedu u rukama u duelu sa Zrinjskim, ali su je ispustili u posljednjim trenucima (1:1).
Pogotkom Karla Butića iz jedanaesterca u 62. minutu, bordo tim je stigao do vođstva, ali je aktuelni šampion BiH uspio da izbori remi nakon što je u drugom minutu nadoknade Vitali Damaskan u gužvi uspio da matira Sanina Mušiju.
"Čestitam mojim igračima koji su danas ostavili srce na terenu. Mislim da smo bili dosta kvalitetni i organizovani. Pripremali smo utakmicu baš na ovakav način. Mislim da nam Zrinjski apsolutno nije bio opasan, osim u prekidu u prvom poluvremenu. Međutim, i tu smo neke stvari okrenuli. Poveli smo u 60. minutu iz jedanaesterca, imali smo još tri-četiri izgledne situacije, međutim da li posljednji pas, mirnoća, nepreciznost... uticali su na ovo. I onda u 92. minutu primamo gol ni iz čega, iz manjka agresije. Međutim, u svakom slučaju ja sam ponosan na svoje igrače danas, kako su prezentovali Sarajevo, kako su igrali i kako su se odnosili i prema dresu i prema zahtjevima", rekao je debitant na mjestu trenera Sarajeva Mario Cvitanović, dodavši:
Bivši trener Dinama debitovao "iksom" u Sarajevu: "Pred nama je dosta posla, ali ponosan sam na svoje igrače!"
"Nemojmo zaboraviti da smo mi tek šest dana zajedno. Ovo je početak i rekao sam, ovo je dug put i uvjeren sam da će svaki korak biti prema naprijed. Do sada šest dana – šest koraka unaprijed, i ova utakmica večeras je korak unaprijed. Ova ekipa može, ova ekipa ima rezerve, naravno da neke stvari nisu funkcionisale baš onako kako smo htjeli i pripremali, ali ovo je prva utakmica i poslije šest treninga moram da budem zadovoljan. Idemo dalje, slijedi pauza, imamo Krdžalića u mladoj reprezentaciji i Gulijašvilija u selekciji Gruzije. Pred nama je dosta posla, svjesni smo toga, ali optimističan sam i moram da budem ponosan na igrače kako su prezentovali dres Sarajeva."
U narednom kolu nakon reprezentativne pauze Sarajevo će gostovati Radniku.
