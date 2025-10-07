Igora Štimca pitali za status "Za dom spremni": Sramno odgovorio, kaže da je to "humano i normalno"

Sraman odgovor hrvatskog trenera Igora Štimca na pitanje o kontroverznom statusu na Fejsbuku.

Izvor: YouTube/ HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Hrvatski trener Igor Štimac izazvao je veliku buru u regionu objavom na Fejsbuku u kojoj je, između ostalog, pisao o Palestini, Čarliju Kirku, Donaldu Trampu i sve završio ustaškim pozdravom "Za dom spremni", poslije čega su brojni klubovi u Bosni i Hercegovini tražili hitnu reakciju Saveza.

Međutim, čini se da se Igor Štimac ne boji odluke disciplinske komisije. Nakon utakmice sa Sarajevom (1:1) na "Koševu", Štimac se pravio kao da se ništa nije dogodilo.

"Ko zna da čita shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi napravili cirkus od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mjesto gdje treba da me pitate o privatnim objavama. Završili smo priču", izjavio je Štimac poslije meča odbijajući svaku dalju konverzaciju.

Navijači Sarajeva inače su ga vrijeđali tokom većeg dijela utakmice, a Štimac se ni na to ne osvrće: "To je odraz svačije kulture. Nemam šta da komentarišem", zaključio je trener Zrinjskog koji je i dalje pod istragom.

Šta je to napisao Igor Štimac?

Izvor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Prenosimo kompletnu objavu bivšeg hrvatskog fudbalera i trenera Igora Štimca koja je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama, a u kojoj on očigledno ne vidi problem.

"Slušamo svakodnevno vapaje za priznanjem Palestinske države, plač nad stradanjem civila koji su uvijek i svuda nevine žrtve visokih politika, ali nevjerovatno je licemjerje i dvostruki kriterijumi podlih Soroševih medija širom svijeta po pitanju vrijednosti ljudskog života.

Ne interesuju ih desetine hiljada ubijenih hrišćana ni spaljenih crkava?! O tome ne treba da se izvještava javnost, jer tim i takvim medijima najvažniji zadatak je obezvređivanje hrišćanskih vrijednosti, islamizacija Evrope, te u isto vrijeme promovisanje ultra ljevičarskih pokreta gdje god je moguće, kao i finansiranje i izazivanje nereda u zemljama koje se još uvijek opiru SODOMU I GOMORI koja nas sve više okružuje.

Podržavaju one koji su 'promašili' Trampa, slavi se smrt Čarlija Kirka, hrišćanskog "pastira" koga je slijedilo i obožavalo more osvešćenih mladih ljudi.

U briselskim kancelarijama sjede isključivo osobe koje su u istopolnim zajednicama (čast nekolicini "normalnih"), koje se nisu udostojile minutom ćutnje ispoštovati Čarlijevo stradanje i pokazati kako je svaki ljudski život jednako vrijedan bez obzira na boju kože i uvjerenja.

Guraju našoj djeci u škole sek*alice kako bi im objasnili koliko je 'nenormalno' normalno, ukrali su nam 'dugu' koja je obilježavala naša djetinjstva kao pojam sreće i radosti, osuđuju nas zbog ljubavi prema otadžbini i preziru zbog otpora koji pružamo kada je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrijednosti na kojima počiva naša kultura. Puna podrška svima poput Marina Miletića koji se javno bore za istinu i srećniju budućnost naše djece! ZDS", napisao je Štimac.