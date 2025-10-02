logo
Štimac ustaškim pozdravom pružio podršku hrvatskom političaru i teologu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Trener Zrinjskog poruku podrške na fejsbuku završio na skandalozan način.

Igor Štimac ustaškim pozdravom pružio podršku hrvatskom političaru Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Trener Zrinjskog Igor Štimac prilično je aktivan na društvenim mrežama, a njegove objave nisu samo sportske već se često dotiču i društvenih tema i politike.

Štimac je poznat po prilično desničarskim stavovima, a ovog ljeta objavom na fejsbuku pohvalio se i prisustvom na koncertu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pjesmama veliča ustaške logore.

U svojoj najnovijoj objavi Štimac je pružio podršku hrvatskom teologu i članu hrvatskog Sabora Marinu Miletiću koji je skrenuo pažnju na ubijanje desetina hiljada hrišćana u Nigeriju i uništavanje hiljada crkava.

Njegova objava ne bi bila sporna da je trener Zrinjskog nije završio sa "ZDS", odnosno opšteprihvaćenom skraćenicom za ustaški pozdrav "Za dom spremni".

