Igor Štimac uoči početka Konferencijske lige: Zrinjski će ponosno predstavljati BiH

Mostarski Zrinjski u četvrtak od 18.45 na stadionu "Pod Bijelim brijegom" dočekuje Linkoln u prvom kolu Konferencijske lige.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Trener "plemića" Igor Štimac poručio je u srijedu pred start evropskog takmičenja da će njegov tim s ponosom predstavljati Bosnu i Hercegovinu.

Na konferenciji za medije, hrvatski stručnjak je istakao da Zrinjski ne smije potcijeniti rivala iako dolazi iz Gibraltara.

"Ekipa je dobro, raspoloženje odlično, a uzbuđenje veliko jer nas čekaju evropski izazovi. Moram upozoriti sve – Linkoln nije naivan protivnik. Riječ je o timu koji zna šta želi, fizički je moćan i ima tri reprezentativca u sastavu. To što dolaze s Gibraltara nikoga ne smije zavarati", izjavio je Štimac.

Podsjetio je i da je Linkoln u kvalifikacijama izbacio ekipu duplo skuplju od Zrinjskog (jermensku Nou, prim.aut), dodavši da Mostarci moraju biti strpljivi i mudro igrati kako bi stigli do željenih bodova.

Štimac je takođe dodao da u četvrtak neće moći računati na Tajlera Burija i Tomislava Kiša, dok se Marijan Ćavar tek vraća nakon povrede.

"Njegova tehnička superiornost mnogo znači našem timu i razmišljam da ga stavim na listu igrača. Vidjećemo u kakvom je stanju", rekao je trener Zrinjskog.

Osvrnuo se i na značaj same Konferencijske lige, ističući da Zrinjski s ponosom brani boje BiH u Evropi.

"Možda se u nekim medijima umanjuje značaj ovog takmičenja, ali pogledajte koliko klubova s ovih prostora igra Konferencijsku ligu. Nama je čast što smo jedini predstavnik BiH i što s ponosom predstavljamo našu zemlju u društvu velikih klubova", naglasio je Štimac.

Nemanja Bilbija o 300 utakmica u dresu Zrinjskog "Veliko postignuće, mogu samo da kažem da sam ponosan na to. Izdvojio bih onu rekordnu sezonu, i moju i klupsku, postigao sam 33 pogotka. Cijela ta sezona bila je nestvarna i na nju sam možda najviše ponosan. Ali, opet, svaki gol isto vrednujem, kad god lopta pređe liniju, tako da nemam neki posebno koji mi je ispred svih".

Kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija podsjetio je da su "plemići" u posljednje tri sezone dva puta izborili "grupnu fazu" Konferencijske lige, koja se ponovo igra u Mostaru.

"Taj cilj smo ostvarili, a sada nam dolazi neugodna ekipa koja je igrala protiv Crvene zvezde, Brage i prošla Nou, prvak je svoje države, ali mi smo spremni i tako ćemo dočekati utakmicu", rekao je Banjalučanin i dodao da Zrinjskom neće biti problem da napadne Linkolna.

"Ipak, ovo je Evropa, grupna faza i nikome neće biti lako, pa ni nama u četvrtak", dodao je Bilbija.

Zrinjski će u četvrtak pokušati otvoriti evropsku sezonu pobjedom koja bi im, prema riječima trenera, dala dodatni vjetar u leđa u borbi za ostanak do proljeća u Evropi.

Utakmicu u Mostaru će suditi Norvežanin Sigurd Kringstad sa pomoćnicima Runarom Langsetom i Ole Andreasom Skogsrudom Haukasenom, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Daniel Higraf. U VAR sobi sjediće Kristofer Hagenes i Marius Lien, svi iz Norveške.

