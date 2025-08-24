logo
Poznato ko sudi revanš Pafos - Crvena zvezda: Dobro poznato lice dijeli pravdu na Kipru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Meč Pafosa i Crvene zvezde sudiće engleski arbitar Majkl Oliver.

Majkl Oliver Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Engleski sudija Majk Oliver dijeliće pravdu na meču Pafos - Crvena zvezda u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Navijačima kluba iz Ljutice Bogdana već je poznat arbitar, pošto je u karijeri dva puta dijelio pravdu na mečevima Crvene zvezde.

Pafos se vraća na Kipar i uz to imaće i gol prednosti u revanš meču sa Crvenom zvezdom, pošto je gost na "Rajku" pobijedio 2:1. Klub iz Ljutice Bogdana pred sobom će imati težak zadatak, pošto im je preokret neophodan za prolaz u dalju fazu takmičenja.

Oliver će biti zadužen da sve protekne u najboljem redu, a pored Engleza naći će se pomoćne sudije Stjuart Bart i Li Bets, dok će u VAR sobi biti Stjuart Atvel i Džared Džilet. Oliver je već dva puta dijelio pravdu crveno-bijelima. Prvi put 2021. godine u revanšu u plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope kad je Zvezda igrala protiv Kluža (2:1), a zatim i prošle godine u prvoj fazi Lige šampiona i porazu od Benfike na startu u Beogradu (1:2).

Biće ovo treći susret Majkla Olivera sa Crvenom zvezdom, a on je zakazan za utorak od 21 sat.

FK Crvena zvezda Pafos Liga šampiona

