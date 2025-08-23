logo
Rusi bruje: Napadač ponuđen Zvezdi, oglasio se Zvezdan Terzić

Rusi bruje: Napadač ponuđen Zvezdi, oglasio se Zvezdan Terzić

Autor Dragan Šutvić
0

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ostao "zakopčan".

Da li Maksim Glušenkov dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: FK Crvena zvezda

Nedavno se pojavila vest da je napadač Zenita Maksim Glušenkov ponuđen Crvenoj zvezdi. Sada se na tu temu oglasio generalni direktor srpskog šampiona Zvezdan Terzić.

Ruski mediji su prvo objavili da Glušenkov ne želi da pređe u Beograd jer ne vjeruje da Zvezda može da napravi preokret i savlada Pafos u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a njegova želja je da igra u elitnom takmičenju. 

Sada su kontaktirali prvog čovjeka kluba sa Marakane koji je ostao zakompan na ovu temu. "Da li je tačno da je Glušenkov odbio Zvezdu? Ne znam, zaista", rekao je Terzić za "Sport Expres".

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Maksim Glušenkov je prešao iz Lokomotive u Zenit leta 2024. godine i ima ugovor sa klubom iz Sankt Peterburga do 2028. godine, što znači bi u opticaju bio ugovor o pozajmici.

U sezoni 2024/25, Glušenkov je odigrao 26 utakmica za Zenit, postigavši 11 golova uz dvije asistencije. Ove sezone, 26-godišnji igrač ima pet utakmica u kojima nije postigao gol.

Osim dresova Zenita Lokomotive igrao je za Čertanovo, Spartak, Himki, Krila Sovjetov, a igrao je i za nacionalni tim Rusije.

