Zenit šalje špica Zvezdi, on neće zbog Pafosa: Rusi zvali Terzića da pitaju šta se dešava

Zenit šalje špica Zvezdi, on neće zbog Pafosa: Rusi zvali Terzića da pitaju šta se dešava

Autor Dragan Šutvić
Maksim Glušenkov ne želi u Crvenu zvezdu, Zenit hoće da ga pošalje u Beograd, a mnogo toga zavisi od Pafosa.

Ruski fudbaler ne želi u Crvenu zvezdu ako ne uđe u Ligu šampiona Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Ruski mediji prenose da se dešava prava drama oko napadača Zenita Maksima Glušenkova koji je navodno ponuđen Crvenoj zvezdi.

Napadač iz Smolenska ima 26 godina i do sada je nastupao za mnogo timova u Moskvi. Igrao je za Čertanovo, Spartak, Himki, a nakon odlaska u Krila Sovjetov iz Samare u dvije sezone u Lokomotivi iz Moskve je eksplodirao i zaigrao i za nacionalni tim Rusije.

Prošle sezone je na 23 meča dao 9 golova u ligi za Zenit, a sada ga je navodno Zenit ponudio Crvenoj zvezdi. On prema navodima ruskih medija želi da se vrati nazad u Lokomotivu, ali tim iz Sant Peterburga nema namjeru da ga pusti u redove velikog rivala.

Rusi zvali Terzića da pitaju šta se dešava

Prema pisanju ruskih medija Maksim Glušenkov je spreman da pređe u Crvenu zvezdu samo u slučaju da crveno-bijeli zaigraju u Ligi šampiona i tu veliki problem pravi poraz Zvezde od Pafosa 2:1 u prvom meču četvrtog kola kvalifikacija. Neki mediji navode da su tražili komentar situacije i od Zvezdana Terzića, ali da ga nisu dobili. 

Znamo da je saradnja između dva tima vrlo dobra, Zvezda i Zenit su igrali nekoliko prijateljskih utakmica, a klub iz Rusije već je slao Vanju Drkušića u redove crveno-bijelih i kupio je od Zvezde Strahinju Erakovića. Vidjećemo da li je sledeći korak dolazak Glušenkova. 

