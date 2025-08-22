Momak iz Ugljevika "eksplodirao" u Konferencijskoj ligi

Nekadašnji đak i prvotimac Crvene zvezde Željko Gavrić odigrao sjajan meč za Đer u plej-ofu Lige konferencije.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde Željko Gavrić (24) heroj je pobjede mađarskog Đera protiv Rapida iz Beča (2:1) u plej-ofu za plasman u Konferencijsku ligu. Vezista ponikao na Marakani postigao je dva gola protiv svog bivšeg trenera Austrijanaca Petra Štegera, koji mu nije pružio šansu u prethodnom timu, Ferencvarošu.

Gavrić mu se najprije osvetio za to udarcem iz peterca i golom za vođstvo 1:0 u 46. minutu, a potom i golčinom za konačnih 2:1 u 82. minutu, sa distance. Pogledajte to remek-djelo momka iz Ugljevika.

Kako je Gavrić stigao od Zvezde do Đera

Željko Gavrić prošao je kroz mlade selekcije Crvene zvezde, donio titulu u omladincima u derbiju protiv Partizana, a onda preko Grafičara stigao do prvog tima. Debitovao je za crveno-bijele u Superligi u zimu 2020. godine pod vođstvom Dejana Stankovića, odigrao za klub sa "Marakane" 44 meča i dao devet golova, a onda otišao u Ferencvaroš u ljeto 2021, za 1,2 miliona evra.

U mađarskom velikanu ipak nije dobio šansu u mandatu navedenog austrijskog trenera Štegera, pružio mu je samo 209 minuta na terenu, pa je bilo logično da Gavrić nastavi dalje. Sljedeća stanica bila mu je Dunajska Streda u Slovačkoj, a u Đeru je prošlu sezonu proveo na pozajmici. Ovog ljeta četvrtoplasirani tim Mađarske doveo ga je "za stalno", a taj posao je odmah počeo da se isplaćuje.

Sa Đerom nadomak istorijskog uspjeha

Željko Gavrić u decembru će napuniti 25 godina i zahvaljujući njegovim golovima, Đer ima šansu da prvi put u 21. vijeku igra grupnu/ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.

U kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, njegov tim je u 2. kolu eliminisao Pjunik iz Jermenije ukupnim skorom 4:3 u dvomeču, kao i AIK iz Švedske, skorom 3:2.

