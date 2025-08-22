logo
Srpski fudbal nastavlja da tone na UEFA listi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Debakl srpskog fudbala i ove sezone u kvalifikacijama uticao je da dodatno nazaduje na UEFA listi.

Srpski fudbal nastavlja da tone na UEFA listi Izvor: MN PRESS

Prije samo dvije godine Srbija je imala direktnog učesnika grupne faze Lige šampiona, a 2024. i dva kluba u kvalifikacijama za elitno takmičenje. Međutim, srpski fudbal je vrlo brzo skliznuo sa takve sjajne pozicije i sada je već polako na marginama i zbog loših rezultata ćemo tek osjetiti posljedice.

Srpski klubovi nisu briljirali ni ove godine u kvalifikacijama i od četiri kluba - ostali su sa jednim: Crvenom zvezdom. Tako će i popravljanje nacionalnog koeficijenta zavisiti samo od prvaka Srbije, a situacija uopšte nije svijetla...


Srbija je pala na 24. mjesto UEFA liste pošto je ove sezone osvojila samo dva koeficijentna boda. Sada su ispred i Mađarska i Rumunija, koje imaju po jednog odnosno dva predstavnika više u Evropi, što znači i da su veće šanse da se zadrže ispred Srbije i naredne sezone.

Ujedno, ovo bi moglo da znači i da će Srbija od sezone 2026/27 morati da računa da će njen šampion igrati kvalifikacije za Ligu šampiona još od prvog kola, što je zaista porazno kada se zna da je nekada i prvak direktno prolazio u grupu.

Može li situacija da se popravi za Srbiju?

U ovom trenutku to zavisi isključivo od Crvene zvezde. Novi Pazar je tako bez ijednog osvojenog boda završio učešeće u Ligi konferencija, Radnički je remijem protiv Ki Klaksvika uzeo 0.500 bodova, a za sada je najviše doprinio Partizan sa četiri pobjede (4.000). Crvena zvezda je na tri pobjede i remi (3.500), a čeka je veliki bonus ako uđe u Ligu šampiona.

Takođe, važno je napomenuti da ako Crvena zvezda ispadne od Pafosa, takođe joj sljeduje bonus za Ligu Evrope, dok takođe sigurno igra još najmanje osam utakmica ove jeseni i zime.

(MONDO)

