Debakl srpskog fudbala i ove sezone u kvalifikacijama uticao je da dodatno nazaduje na UEFA listi.
Prije samo dvije godine Srbija je imala direktnog učesnika grupne faze Lige šampiona, a 2024. i dva kluba u kvalifikacijama za elitno takmičenje. Međutim, srpski fudbal je vrlo brzo skliznuo sa takve sjajne pozicije i sada je već polako na marginama i zbog loših rezultata ćemo tek osjetiti posljedice.
Srpski klubovi nisu briljirali ni ove godine u kvalifikacijama i od četiri kluba - ostali su sa jednim: Crvenom zvezdom. Tako će i popravljanje nacionalnog koeficijenta zavisiti samo od prvaka Srbije, a situacija uopšte nije svijetla...
Country Ranking Update.— Football Rankings (@FootRankings)August 21, 2025
Hungary overtook Serbia!
Romania overtook Serbia!
Armenia overtook Latvia and Finland!
Kosovo overtook Bosnia-Herzegovina!
Malta overtook Estonia!pic.twitter.com/vkzwI6Jn6W
Srbija je pala na 24. mjesto UEFA liste pošto je ove sezone osvojila samo dva koeficijentna boda. Sada su ispred i Mađarska i Rumunija, koje imaju po jednog odnosno dva predstavnika više u Evropi, što znači i da su veće šanse da se zadrže ispred Srbije i naredne sezone.
Ujedno, ovo bi moglo da znači i da će Srbija od sezone 2026/27 morati da računa da će njen šampion igrati kvalifikacije za Ligu šampiona još od prvog kola, što je zaista porazno kada se zna da je nekada i prvak direktno prolazio u grupu.
Može li situacija da se popravi za Srbiju?
Srpski fudbal nastavlja da tone na UEFA listi
U ovom trenutku to zavisi isključivo od Crvene zvezde. Novi Pazar je tako bez ijednog osvojenog boda završio učešeće u Ligi konferencija, Radnički je remijem protiv Ki Klaksvika uzeo 0.500 bodova, a za sada je najviše doprinio Partizan sa četiri pobjede (4.000). Crvena zvezda je na tri pobjede i remi (3.500), a čeka je veliki bonus ako uđe u Ligu šampiona.
Takođe, važno je napomenuti da ako Crvena zvezda ispadne od Pafosa, takođe joj sljeduje bonus za Ligu Evrope, dok takođe sigurno igra još najmanje osam utakmica ove jeseni i zime.
BONUS VIDEO:
(MONDO)