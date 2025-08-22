logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Matija Nastasić ne dolazi u Partizan: Donio neočekivanu odluku

Matija Nastasić ne dolazi u Partizan: Donio neočekivanu odluku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Potpuno bizarna i neočekivana odluka Matije Nastasića da "iskulira" poziv kluba u kom je ponikao. Ništa od Partizana sada, vjerovatno i zauvijek.

matija nastasic ne ide u partizan vec u drugu ligu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan je ovog ljeta imao plan da vrati nekoliko svojih bivših igrača koji bi iskustvom pomogli "bebama" da brže dođu do potrebne zrelosti, međutim redom su svi odbili. Neki su imali ugovore, neki su otvoreno rekli da ne mogu da pomognu, a čini se da se možda najviše očekivalo od Matije Nastasića koji je postao slobodan igrač.

Međutim, ništa ni od njega. Umjesto dolaska u Partizan, Matija Nastasić je na kraju izabrao Al Ulu, klub iz druge lige Saudijske Arabije. Taj transfer ozvaničen je tokom četvrtka:

"Ponosan sam što nosim dres Al Ule i zahvalan upravi kluba na ukazanom povjerenju i prilici koju su mi dali. Ovo je za mene uzbudljivo novo iskustvo i potrudiću se da dam svoj maksimum kako bih ispunio očekivanja kluba i navijača", naglasio je  Matija Nastasić za zvanični sajt ovog kluba.

Ovog ljeta je inače pregovarao i oko ostanka u Španiji, navodno ga je zvao Veljko Paunović i mogla bi se razumjeti želja da se ostane u jačoj ligi, ali odlazak u drugu ligu Saudijske Arabije umjesto Partizana očigledno je motivisan samo finansijama.

Nastasić nikad neće igrati za Partizan?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je ponikao u Partizanu, Matija Nastasić vjerovatno nikada neće odigrati ni minut za njega. Prije odlaska u Fiorentinu 2011. godine, kao 18-godišnjak, Nastasić je igrao samo za filijalu Teleoptik, a za prvi tim nema nijedan nastup. Bio je potom u Sitiju, Šalkeu, Leganesu i Majorki, a sada je vrijeme i za odlazak iz Evrope.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:06
Nikola Jokić, MVP, skandiranje navijača
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Matija Nastasić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC