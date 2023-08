Partizan odustao od Matije Nastasića: Duljaj dobija pojačanje u defanzivi iz inostranstva!

Matija Nastasić neće doći u Partizan, na meti je inostrani štoper.

Izvor: MN PRESS

Partizan traži pojačanje u defanzivi i to neće biti Matija Nastasić. Kako prenosi "Mozzartsport" srpski fudbaler doći u Humsku. Spekulisalo se dosta o tome u prethodnom periodu, bilo je razgovora, ali na kraju nije došlo do konačnog dogovora. On je slobodan igrač i crno-bijeli su se nadali da bi to moglo da pomogne prilikom pregovora.

Od rastanka sa španskom Majorkom nema klub, ali izgleda da je on imao drugačije planove. Igor Duljaj će dobiti pojačanje u odbrani i kako stvari stoje biće to igrač iz inostranstva. Na poziciji štopera trenutno ima kapitena Svetozara Markovića, Sinišu Saničanina i mladog Mihajla Ilića. Po potrebi ta mjesta pokrivaju igrači kojima to nije prirodna pozicija.

Mora Partizan što prije da rješava stvari oko dolaska pojačanja. Sezona je već počela, remijem u Bačkoj Topoli. Uskoro kreću i evropske obaveze u Ligi konferencija. Tamo je trenutno Sabah bliži dvomeču sa crno-bijelima, ali tek treba da odigra revanš sa RFS-om. Pojačanja se čekaju, neophodna su...