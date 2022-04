Balkanci u borbi za elitu: Očekuje nas luda završnica njemačke Cvajte!

Do kraja Bundeslige 2 ostala su još tri kola do kraja, a za ulazak u elitni rang njemačkog fudbala bori se čak šest ekipa.

Za razliku od Bundeslige, u kojoj Bajern već 10 godina u nizu osvaja titule i za koju velikani tvrde da je izgubila emociju, u drugom rangu njemačkog fudbala stvari su itekako zanimljivije. Naime, tri kola prije kraja između prvoplasiranog Verdera i Nimberga, koji je na šestom mjestu, razlika je samo se sedam bodova.

Direktan plasman u Bundesligu obezbijediće prva dva tima dok će ekipa koja sezonu okonča na trećem mjestu za ulazak u elitu igrati protiv šesnaestoplasirane momčadi iz Bundeslige.

Ekipa Miloša Veljkovića se nalazi na čelu tabele sa 57 bodova, a tamo je stigla pobjedom u prošlom kolu nad do tada, prvoplasiranim Šalkeom u gostima sa 4:1. Tim iz Gelzenkirhena, za koji nastupa Matija Nastasić, je ovim porazom dodatno zakomplikovao završnicu popularne Cvajte te imaju bod manje od tima iz Bremena.

Na trećem mjestu nalazi se ekipa Darmštata koja ima 54 boda te do kraja prvenstva imaju relativno najlakši raspored. Sljedeći na tabeli je Sent Pauli, našeg Nikole Vasilja, koji ima bod manje. Na petom mjestu se nalazi još jedan klub iz Hamburga. HSV je do sada skupio 51 bod, a u ovom klubu nastupa još jedan fudbaler sa prostora Balkana. Radi se Mariju Vuškoviću koji ima hrvatske papire.

Šestu poziciju zauzima Nirnberg koji ima matematičke šanse da obezbijedi jednu od prve tri pozicije, a veliki korak ka tome bi bila pobjeda nad Šalkeom sa kojim imaju utakmicu do kraja. Za Nirnberg nastupa još jedan Hrvat - Mario Šuver.

Bilo kako bilo, nema sumnje da nas do kraja očekuje uzbudljiva završnica te da borba za bundesligaške karte nije ni približno gotova.