Crvena zvezda produžila ugovor sa igračem koji je brži od Nemanje Radonjića

Mladi fudbaler Luka Zarić produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine. Nedavno je debitovao za seniorski tim protiv Mladosti.

Crvena zvezda je "zaključala" još jednog igrača. Krilni napadač Luka Zarić (16) produžio je ugovor sa crveno-bijelima do 2028. godine. Tako se obavezao na vjernost voljenom klubu, a na "Marakani" su ubijeđeni da je pred njim svijetla budućnost, nedavno je i Zvezdan Terzić rekao da je brži od Nemanje Radonjića.

"Veoma sam zadovoljan zbog potpisivanja novog ugovora sa Zvezdom. Zahvalan sam upravi kluba na pruženoj prilici. Mnogo stvari se promijenilo od prethodnog potpisa 2023. godine. Debitovao sam za prvi tim Zvezde, kao i za seniorsku ekipu Grafičara. To me podstiče da još više radim", rekao je Luka za zvanični sajt kluba.

Pričao je i o tome šta ga krasi kao igrača i šta od njega može da se očekuje.

"Kada su u pitanju moje karakteristike, odlikuje me brzina i igra jedan na jedan. Zadovoljan sam kako je krenula nova sezona. Debitovao sam za prvi tim i to me motiviše. Želim da odigram meč na Marakani, da dam gol na derbiju i da nastupam u Ligi šampiona sa voljenim klubom", poručio je Zarić.

Luka Zarić će 31. oktobra napuniti 17 godina. Rođen je u Užicu, prošao je sve mlađe selekcije Zvezde. Protiv Mladosti je debitovao za crveno-bijele i igra na poziciji desnog krila.

