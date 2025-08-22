Crvena zvezda profitirala od otpisanog talenta: Stiže neočekivani novac na Marakanu

Crvena zvezda dobila procente od prodaje lijevog beka Viktora Radojevića u Ameriku.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Viktor Radojević novi je igrač Čikaga, potvrdio je član MLS lige. On je prošle sezone igrao za TSC gdje je stigao iz Crvene zvezde. Prošao je sve mlađe selekcije crveno-bijelih, ali nije uspio da se izbori za mjesto u prvom timu.

Lijevi bek je potpisao potpisao na tri plus jednu godinu, a obeštećenje iznosi 1,5 miliona evra. Prema ranijem dogovoru, tu sumu će podijeliti TSC i Zvezda. Prethodno je klub iz Bačke Topole prodao Mateju Đorđevića u Ostin, pa je Radojević drugi igrač koji će otići "preko bare" ovog ljeta.

U jednom momentu je Radojević viđen kao naslednik Milana Radića da bi u januaru 2024. godine bio prekomandovan u prvi tim nakon što je imao zapažen učinak u dresu Grafičara. Ipak, na ljeto je potpisao trogodišnji ugovor sa TSC-om, a Zvezda je na ime transfera dobila obeštećenje kao i 50 posto od narednog transfera, što se sada i obistinilo. U dresu TSC-a je bio standardan prošle sezone i odigrao ukupno 31 utakmicu.

