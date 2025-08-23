logo
Rus čuo da ga traži Zvezda, pa dao golčinu u 90. minutu: Trener i ostao u čudu, da li će ga sad pustiti?

0

Maksim Glušenkov je uspio da postigne nevjerovatan gol samo nekoliko dana nakon što se pisalo o tome da bi mogao da pojača Crvenu zvezdu.

Maksim Glušenkov pogodag protiv Dinama iz Mahačkale Izvor: Arena sport

Samo nekoliko dana nakon što je glavna tema sportskih portala u Rusiji bio prelazak Maksima Glušenkova u Crvenu zvezdu on je postigao evrogol u ruskom prvenstvu. Napadač Zenita iz Sankt Petersburga pocijepao je mrežu Dinama iz Mahačkale u pobjedi 4:0.

Ovaj 26-godišnji špic je navodno ponuđen Crvenoj zvezdi od strane ruskog velikana, a sada je ušao u igru umjesto Luisa Enrikea u 68. minutu i u 90. je stavio tačku na pobjedu svog tima. Ranije su pogađali Mostovoj, Gustavo Mantuan i Gorškov.

Istrčao je kontru, za milimetar izbjegao ofsajd zamku, a kada su se štoperi Dinama iz Mahačkale opustili i mislili da im ne prijeti on je sa 20 metara pocijepao mrežu rivala. Uživajte u ovom pogotku:

Pogledajte

01:11
Maksim Glušakov, gol za Zenit
Izvor: Arena Sport
Šta je sa Crvenom zvezdom?

Ovaj ruski napadač je prošle sezone dao devet golova u ruskom prvenstvu, a prije toga je eksplodirao u dresu Lokomotive iz Moskve. Navodno želi da se vrati u klub u kome je nastupao zajedno sa Nairom Tiknizijanom, ali u Zenitu ne žele to da mu dopuste. Kontaktirali su čak i Zvezdana Terzića za komentar ruski mediji, a navodno je bi Glušakov bio spreman da dođe u Beograd ukoliko bi se Zvezda plasirala u Ligu šampiona

Ovo bi moglo da znači da će klub napustiti Šerif Endijae ili neki od napadača do kraja prelaznog roka i da će se tako napraviti prostor za napadača iz Rusije. 

