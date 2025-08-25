"Niti meč decenije, niti vijeka, te stvari me ne zanimaju": Milojević upozorio šta Zvezda mora za Ligu šampiona

Trener Crvene zvezde upozorio ekipu da neće ući u Ligu šampiona ako ponovi partiju kao u Beogradu protiv Pafosa. Dva puta je to naglasio.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević upozorio je da njegov tim mora da igra mnogo bolje u revanšu protiv Pafosa (utorak, 21) da bi se plasirao u Ligu šampiona.

Na konferenciji za novinare na stadionu u Limasolu, on je nekoliko puta naglasio da očekuje bolji nastup svog tima u utakmici odluke.

"Biće drugačija utakmica (nego u Beogradu, prim. novin.), jer je prvih 90 minuta već odigrano i Pafos je u prednosti. Da li ćemo očekivati neka iznenađenja od strane Pafosa? To ne znam, ali u svakom slučaju moramo da budemo mnogo bolji nego u Beogradu. To je osnovno. Ako budemo na nivou kao u Beogradu, jako su nam male šanse da možemo bilo šta da uradimo", rekao je Vladan Milojević srpskim i kiparskim novinarima.

Oporavljeni tandem Marko Arnautović - Nemanja Radonjić je u timu, Rade Krunić je odslužio suspenziju i jedva čeka da počne. Crvena zvezda će u najjačem sastavu zaigrati u Limasolu.

"Svi su spremni i mogu da igraju", kazao je Milojević.

"Više vjerujem u rad nego u bilo šta drugo"

"Momci su dobro trenirali ove nedjelje, svjesni su situacije, znamo koliki je ulog. Da li vjerujem? Kao čovjek i kao vjerujući čovjek, ne bih se bavio ovim poslom da ne vjerujem", dodao je on.

Nije htio Zvezdin trener da komentariše ocjene da Zvezdu čeka utakmica godine ili sezone.

"Utakmica godine, najbitnija utakmica decenije, utakmica vijeka... Ovo je samo jedna utakmica i ništa više. Trebalo bi da budemo fokusirani na teren, da budemo mnogo bolji nego u prvom meču u Beogradu, jer igramo protiv stvarno ozbiljnog protivnika i znamo vrlo dobro svoju situaciju. Svjesni smo i drago mi je da su i igrači svjesni da imamo zaostatak, da bi trebalo da izađemo i da damo sve da dođemo do cilja koji nam je zacrtan i koji smo sami zacrtali."

Neizbježno je bilo i pitanje za njegov perfektan skor u evropskim kvalifikacijama sa Crvenom zvezdom - 15 dvomeča i svih 15 pobjeda.

"Više vjerujem u rad nego u bilo šta drugo. Ostale stvari me ne motivišu, ni opterećuju, ovo je fudbal i ne razmišljam o tome, niti mi je fokus. Više sam realan i pokušavam da budem realan čovjek. U nezavidnoj smo situaciji shodno reazultatu iz Beograda koji imamo."

"Da dan pred meč navježbamo penale?"

Kiparskim novinarima rekao je da mu je zadovoljstvo što sa svojim klubom Crvenom zvezdom dolazi u zemlju u kojoj je radio kao trener Apolona iz Limasola, APOEL-a i Omonije.

"Drago mi je da sam se sa svojim klubom koji najviše volim vratio na Kipar i da sam se vratio ovdje da predstavljam svoj tim. Nadam se da će dosta mojih prijatelja navijati sutra za nas."

Da li se sa svojim timom spremao za penale?

"Stalno mi postavljate to isto pitanje. Svaki dan ih igrači šutiraju. Da li da dođemo sad pred utakmicu i dan pred meč da ih šutiramo da bismo ih uvježbavali? To je lično moja filozofija, ne moraju da se svi slože. Vidjećemo kako će se utakmica odvijati", podvukao je Vladan Milojević.