"Važnija utakmica od ove ne postoji": Rade Krunić jedva čeka Zvezdin meč godine na Kipru

Vezista crveno-bijelih Rade Krunić se vraća u tim Zvezde za meč protiv Pafosa. Zauzeće svoje mjesto u startnoj postavi u revanšu plej-ofa Lige šampiona u utorak od 21 čas.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Centralni vezista Crvene zvezde Rade Krunić (31) vratiće se u tim za utakmicu sezone protiv Pafosa (utorak, 21), u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Motivisan je toliko da jedva čeka da počne.

"Bitnija i važnija utakmica od ove ne može da postoji, u pitanju je ulazak u Ligu šampiona, došli smo spremni i naravno da želja nije upitna, kao ni u svim utakmicama. Ipak, treba dobro raspodijeliti snagu, biti pametan na terenu i odluke donositi srcem i glavom", kazao je on na konferenciji za novinare na Kipru.

Da li će njegova partija kao protiv Leha u 3. kolu biti dovoljna za prolaz?

"Jako sam fokusiran na utakmicu, kao i svi saigrači. Jedva čekamo jer živimo za ovakve utakmice i mislim da generalno moja partija iz Poznanja protiv Leha nije bitna koliko je bitna partija tima. Da je ponovimo, mislim da sigurno ulazimo u Ligu šampiona, ali naravno da imamo i protivnika koji je pokazao da igra na visokom nivou. Siguran sam da ako budemo igrali kako znamo i kako bi trebalo, da prolazak u Ligu šampiona ne bi trebalo dovoditi u pitanje."

Kako protiv Pafosa?

"I prije prvog duela analizirali smo Pafos i ništa nas nije iznenadilo, ali izgubili smo dosta duela, drugih lopti, u tim situacijama nismo odgovorili na adekvatan način. I sigurno je da će kao i sve ostalo do sutra da bude od velikog značaja. Trebalo bi malo da smanjimo njihove tranzicije, kontre, da igramo smirenije, pametnije. Iako smo u rezultatskom deficitu ne bi trebalo da srljamo u pobjedu, s obzirom na to kakvu ekipu i igrače imamo, mislim da imamo vremena da okrenemo rezultat u svoju korist."

Da li mu je bilo teško da gleda meč u Beogradu sa strane, jer je bio suspendovan?

"Osjećam odgovornost, bilo mi je jako teško jer nisam mogao da igram prošlu utakmicu i jer sam na onaj način propustio taj duel. Sigurno da mi je to pomoglo i na motivacionom polju, imao sam više vremena da se fizički i psihološki spremim za naredni duel i jedva čekam da počne utakmica", kazao je Rade Krunić.