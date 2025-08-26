Zvezda igra za milione, a njeni igrači za "masne" premije

Poznato je šta Crvena zvezda može da zaradi ako večeras pobijedi Pafos i uđe u Ligu šampiona, kao i kakve premije mogu da očekuju njeni igrači.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje u Limasolu protiv Pafosa u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, a kao što je poznato juri minus iz prvog meča. Pafos je iznenadio Zvezdu i slavio 2:1 na "Marakani", tako da je bliži svom prvom plasmanu u elitno takmičenje, ali još se ne predaju crveno-bijeli.

Igrači su motivisani da donesu klubu novo učešće u Ligi šampiona, dok im za to slijede i vrlo dobre premije. Svaki fudbaler Zvezde koji bude imao "glavnu ulogu" u revanšu, dakle starter, dobiće bonus od 100 hiljada evra.

I ne samo to, ako fudbaleri uspiju da uđu u Ligu šampiona bez produžetaka i penala tada će premije skočiti na 120 hiljada.

Koliko će Zvezda zaraditi od Lige šampiona?

Za samo učešće u grupnoj fazi Lige šampiona Crvenoj zvezdi slijedi rekordnih 18.620.000 evra, dok će se svaki bod potom plaćati. Pobjeda u grupnoj (ligaškoj) fazi iznosi 2,1 miliona evra, a remi dodatnih 700 hiljada. Uz to, svaki klub dobija bonus na osnovu desetogodišnjeg UEFA rankinga.

Uz ulaznice koje će "planuti", Zvezda bi potencijalno mogla da zaradi više od 30 miliona evra od Lige šampiona, što je naravno i cilj čitavog kluba, pošto su nagrade u Ligi Evrope daleko manje.

Šta ako Zvezda ne prođe u Ligu šampiona?

Slijedi selidba u Ligu Evrope gdje bi Zvezda bila na žrijebu u drugom šeširu, odnosno imala bi mnogo veće šanse da se domogne nastavka takmičenja nego u Ligi šampiona. Ipak, nagrade i prestiž ne mogu da se porede, zbog toga je i cilj da i ovoga puta Zvezda bude u elitnom društvu.