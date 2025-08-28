Zrinjski nakon 0:2 u Mostaru traži čudo u Utrehtu: Prilika da momci uživaju u velikom evropskom meču

Šampion BiH večeras od 20 časova u Holandiji traži iznenađenje i pobjedu od najmanje dva gola razlike za plasman u Ligu Evrope.

Propustio je Zrinjski veliku priliku u Mostaru, kada je u odlučujućoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope odigrao odličan meč protiv Utrehta, stvorio brojne prilike, ali ni jednu od njih nije uspio da pretvori u pogodak.

Za razliku od Mostaraca, fudbaleri holandskog Utrehta vrebali su svoje šanse, postigli dva gola i na revanš odnijeli veliku prednost.

Poslije 0:2 na stadionu "Pod Bijelim brijegom", svjestan je trener šampiona BiH Igor Štimac šta ga čeka u drugom meču protiv holandskog tima. Mnoge stvari moraće da poprave kako bi došli do pobjede od najmanje dva gola razlike, koja bi im donijela makar produžetke i eventualne penale.

"Daćemo najbolje od sebe što možemo. Moraćemo rotirati neke igrače, pa da vidimo kako će se utakmica kretati. Propustili smo veliku šansu u prvoj utakmici, zahvaljujući i sudiji koji nije bio na visini zadatka. Ali, to je fudbal. Sada imamo novu priliku, uživaćemo u dobroj predstavi na predivnom stadionu, odličnom travnjaku, možda bude i kiše, pa sve to bude svježije i brže. Prilika je da momci uživaju u velikoj evropskoj utakmici", poručio je Štimac.

Na posljednje tri utakmice Mostarci nisu uspjeli da zatresu protivničku mrežu (Utreht, Široki Brijeg i Željezničar), iako su stvorili brojne prilike.

"Dok stvaramo mnogo prilika, ne zabrinjava me previše. Nemamo vremena da radimo na mnogim elementima u igri, pa tako ni na tome, dok su utakmice ovim tempom. Bitno mi je da ekipa igra dobro, a golovi će doći. Imamo igrača koji su u stanju postići gol. Bitno je da se momci dobro kreću na terenu, da pokazuju puno želje i stvaraju prilike."

Neće večeras u sastavu biti Antonija Ivančića, jednog od najvažnijih igrača Zrinjskog.

"Antonio je na utakmici protiv Utrehta doživio neugodnu povredu i podvrgnut je hitnom tretmanu koji bi trebalo da pomogne da se što prije sanira ta povreda jer je on veoma bitan igrač u ekipi, motor koji povezuje zadnji red sa prednjim igračima i sigurno nam nedostaje."

Zaostatak iz Mostara je veliki. Da li će "plemići" jurnuti po pobjedu od prvog minuta?

"Najbolje bi bilo dati odmah dva gola u prvih pet minuta, ali hajde da budemo realni. Trebamo biti pametni, mudri, ne strljati, ne ostati rano bez energije i svježine, koja može biti pogubna. Vidjeli ste da je Utreht ekipa koja u malom prostoru koju joj ostavite, u bilo kom trenutku zna ga iskoristiti na ubojit način. Moramo imati kompaktnost u linijama, mudrost u igri i važna je priprema akcija ka naprijed, a ne srljanje", jasan je Štimac.

Duel na "Galgenvard" stadionu u Utrehtu počinje u 20 časova, a sudiće ga poznati francuski arbitar Benoa Bastijen.

Podsjetimo, bolji u ovom dvomeču izboriće plasman u Ligu Evrope, dok će poraženi morati da se zadovolji nastupom u Konferencijskoj ligi.