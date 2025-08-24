logo
"Željo" poslije pet godina srušio Zrinjski na Grbavici!

"Željo" poslije pet godina srušio Zrinjski na Grbavici!

Autor Dragan Šutvić
0

Sarajlije su trijumfovale nad aktuelnim prvakom BiH.

vedad muftić nemanja bilbija Izvor: Promo/FK Željezničar

Željezničar je u drugom derbiju petog kola Premijer lige BiH trijumfovao nad Zrinjskim rezultatom 2:0.

Ovo je, ujedno bio i prvi trijumf Sarajlija nad Mostarcima na Grbavici nakon skoro pet godina, odnosno od 28. oktobra, kada je bilo 1:0 pogotkom Frane Ikića.

Sarajlije su do prednosti stigle u prvom od dva minuta nadoknade. Najveći dio posla je uradio Davor Rakić, koji je driblingom prevario čuvara, a potom podvalio loptu za Josipa Pejića, koji je rutinski matirao Gorana Karačića.

Tim sa Grbavice je zatresao gostujuću mrežu i u 10. minutu.

Vinisijus Peišoto je izašao sam ispred golmana Zrinjskog na lijevoj strani. Gostujući čuvar mreže je odbranio taj udarac, ali je loptu skoro na gol-linij stigao Matej Cvetanoski i pospremio je u mrežu.

Međutim, pregledom snimka u VAR sobi utvrđeno je da je u začetku akcije, na centru, Dan Lagumdžija igrao rukom.

Praktično čim je počelo drugo poluvrijeme, Željezničar je uduplao prednost. Edvin Odinaka je u jednom konatranapadu proigrao na desnoj strani Pejića, koji je vidio u sredini šesnaesterca Peišota, kojem je prilično lako pošlo za rukom da matira mostarsku "jedinicu".

U posljednjem kolu prije odlaska na septembarsku pauzu, Željezničar će gostovati dobojskoj Slogi Meridian, dok će Zrinjski biti domaćin Radniku.



(mondo.ba)

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH FK Željezničar HŠK Zrinjski

