Otkriveno zašto je Đoković imao podliv ispod oka

Novak Đoković je imao velikih problema sa podlivom na oku uoči finala Majamija sa Jakubom Menšikom. Nije htio da priča da ga ne bi optužili da i to lažira ili simulira.

Izvor: Twitter/ESPN/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković poražen je u finalu mastersa u Majamiju od Jakuba Menšika (7:6, 7:6) i tako će ipak na nekom drugom mestu morati da potraži put do 100. titule u karijeri. Osim sjajne igre Menšika, na Đokovićev poraz uticale su i odluke organizatora da se meč igra uprkos kašnjenju od sedam sati, potom velika vlaga nakon kiše, ali istovremeno i problem sa okom koji se pojavio baš na dan finala.

Kamere su na posljednjem treningu Đokovića uoči finala zabeležile da ispod desnog oka ima otok i odmah se postavljalo pitanje kako će uopšte igrati. Do početka meča sa Menšikom, otok je blago splasnuo, ali jasno je da Nole ima problem jer smo vidjeli da stalno stavlja kapi za oči i pokušava da se "osposobi" da može da igra.



O čemu se radi i zašto je Đokoviću oteklo oko? Kako prenose izvori "Skaj Sporta", Đoković je imao čmičak na kapku. U pitanju je izbočina koja se pojavljuje na ivici kapka i uglavnom je izazvana bakterijskom infekcijom folikula trepavice ili lojnih žlijezda, što nije baš trebalo Đokoviću pred finale.

Ovaj zdravstveni problem zna da bude vrlo bolan i da ometa vid, ali Đoković uprkos tome nije želio da pravi dramu oko toga, jer već zna da su čak i kada je igrao "s jednom nogom" - kao u Australiji - govorili da simulira.

Tako i kada je na konferenciji za medije poslije meča upitan da li je imao čmičak i koliko mu je to poremetilo koncentraciju, Nole ipak insistirao na tome da priča o Jakubu Menšiku: "Zaista bih više volio da ne pričam o tome. Bilo je dosta stvari, ali radije ne bih... Želim samo da mu čestitam. To je to. Ne želim da zvučim kao da tražim izgovore za svoj poraz...", rekao je najveći svih vremena.

Više je reakcijama uoči ceremonije pokazao šta misli o Džejmsu Blejku i organizatorima turnira u Majamiju nego što je to htio da istakne u svom govoru, pa tako nije bilo razloga ni da "razvlači" temu o problemima sa čmičkom na oku jer je znao kako će to svi koristiti opet protiv njega.

"Kao što sam već rekao, ne želim da ulazim u detalje, ali jednostavno, bilo je kako je bilo. Isti uslovi su na kraju važili za obojicu. Morate prihvatiti okolnosti. Pokušao sam da izvučem maksimum iz onoga što sam imao ili sa čim sam se suočavao, ali da, bilo je prilično drugačije od bilo kog drugog dana na turniru za mene", rekao je potom Đoković, koji je i ranije znao da ima problema sa očima, pošto ipak nosi sočiva i nažalost dešavalo se da ga "žuljaju".

Podsjetimo, Novak Đoković uskoro slavi 38. rođendan i sam priznaje da stvari nisu kao prije: "Stvari nisu iste kao prije recimo 10 ili 15 godina. I dalje pokušavam da vodim računa o svom tijelu svakodnevno, i to je sada bez sumnje veći izazov. Ipak, dajem sve od sebe u datim okolnostima", rekao je nedavno.