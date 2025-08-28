logo
Čitaoci reporteri

Poznati detalji o povredi Isaka Bonge: Stižu ohrabrujuće vijesti za Njemačku na Eurobasketu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Povreda Isaka Bonge nije teže prirode.

Isak Bonga Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Isak Bonga doživio je povredu u susretu sa Crnom Gorom. Reprezentacija Njemačke odnijela je ubjedljivu pobjedu na startu Eurobasketa, ali je sjenku na trijumf bacila nemila situacija u kojoj se našao as Partizana, koji je sredinom posljednje dionice krenuo put svlačionice zbog povrede.

Na sreću, povreda Isaka Bonge neće natjerati reprezentativca Njemačke da dugo bude odsutan. Prema prvim informacijama, povreda koljena nije ozbiljna. "Prvi znaci su optimistični u pogledu njegove dostupnosti za dalje takmičenje", navodi Basketnjuz koji je i saznao detalje o povredi igrača Partizana.

Bonga je napustio teren sam, ali hramljući, što je izazvalo zabrinutost i kod navijača Njemačke, ali i kod ljubitelja "parnog valjka". Ipak, nadu je ulivala činjenica da je samostalno hodao, a čini se da Bonga nije završio takmičenje na Eurobasketu, te očekujemo da ćemo ga vidjeti na terenu u narednim mečevima.

Prije nego što je napustio teren, gotovo u finišu meča, Bonga je postigao sedam poena, tri skoka i dvije asistencije za 18 minuta na parketu. Sljedeću utakmicu Njemačka će odigrati protiv Švedske. Poslije maestralne pobjede nad Crnom Gorom, jasno je svjetski šampion jedan od pretendenata na najsjajnije odličje.

