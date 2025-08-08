Umalo tuča Dončića i Bonge: Razdvajali ih saigrači, a onda "trojka u lice" za osvetu

Pogledajte kako su se zamalo potukli Luka Dončić i Isak Bonga na prijateljskoj utakmici.

Izvor: Twitter/_HoopsNation/Screenshot

Luka Dončić i Isak Bonga umalo su se potukli na prijateljskoj utakmici u Stožicama. Već početkom druge četvrtine bilo je jasno da igrači Slovenije i Njemačke na ovaj meč ne gledaju kao na pripremni, nego kao da je Eurobasket već u toku, tako da je sve tada "pucalo" od duela.

Kada je Anderson pokušao da zakuca loptu u kontri, zaustavio ga je Luka Ščuka i napravio jak faul, poslije čega je Bonga "skočio" na njega i pitao ga zašto to radi. A to je tada ozbiljno naljutilo Dončića...

Luka Doncic gets heated with Isaac Bonga after Bonga was taunting his teammate



Luka then proceeds to drill the triple in his face



COLD



(via@LSH_lakeshow)

pic.twitter.com/mGV51EhA5M — NBA NATION (@_HoopsNation)August 8, 2025



Odmah su Dončić i Bonga ušli u verbalni okršaj, razdvajali su ih saigrači i sudije. Na kraju se Dončić i nasmijao Bongi u lice, da bi u narednom napadu odlučio da šutira iz i pogodio je trojku "pravo u lice", baš preko njega. Zanimljivo, ubrzo potom su slovenačke sudije Dončiću dale tehničku zbog "kukanja", tako da je poluvreme završio sa četiri faula.

Nije ga to poremetilo i do pauze je imao 15 poena, tri skoka i pet asistencija, pokazujući da je zaista u vrhunskoj formi nakon što je ovog ljeta drastično smršao.

Pogledajte još neke od njegovih magičnih poteza protiv Njemačke:

Luka Doncic with the And 1 !!



Is it me or does Luka look faster?pic.twitter.com/sHpGoP2VdY — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow)August 8, 2025