Umalo tuča Dončića i Bonge: Razdvajali ih saigrači, a onda "trojka u lice" za osvetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pogledajte kako su se zamalo potukli Luka Dončić i Isak Bonga na prijateljskoj utakmici.

Luka Dončić i Isak Bonga zamalo se potukli Izvor: Twitter/_HoopsNation/Screenshot

Luka Dončić i Isak Bonga umalo su se potukli na prijateljskoj utakmici u Stožicama. Već početkom druge četvrtine bilo je jasno da igrači Slovenije i Njemačke na ovaj meč ne gledaju kao na pripremni, nego kao da je Eurobasket već u toku, tako da je sve tada "pucalo" od duela.

Kada je Anderson pokušao da zakuca loptu u kontri, zaustavio ga je Luka Ščuka i napravio jak faul, poslije čega je Bonga "skočio" na njega i pitao ga zašto to radi. A to je tada ozbiljno naljutilo Dončića...


Odmah su Dončić i Bonga ušli u verbalni okršaj, razdvajali su ih saigrači i sudije. Na kraju se Dončić i nasmijao Bongi u lice, da bi u narednom napadu odlučio da šutira iz i pogodio je trojku "pravo u lice", baš preko njega. Zanimljivo, ubrzo potom su slovenačke sudije Dončiću dale tehničku zbog "kukanja", tako da je poluvreme završio sa četiri faula.

Nije ga to poremetilo i do pauze je imao 15 poena, tri skoka i pet asistencija, pokazujući da je zaista u vrhunskoj formi nakon što je ovog ljeta drastično smršao.

Pogledajte još neke od njegovih magičnih poteza protiv Njemačke:

Tagovi

Luka Dončić Isak Bonga prijateljska utakmica Slovenija Njemačka

