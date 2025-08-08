Potpisao novi ugovor, pa se častio hrvatskim "čudom": Luka Dončić provozao najnoviju "zvijer"

Slovenački košarkaš Luka Dončić provozao hiperautomobil Ljubljanom.

Izvor: EPA/ALLISON DINNER/dpspotslj/Instagram/Printscreen

Slovenački košarkaš Luka Dončić je poznat veliki ljubitelj automobila, a sada je u svoju kolekciju dodao električni hiperautomobil Rimac Nevera koji se proizvodi u Hrvatskoj.

Kako su javili slovenački mediji, NBA zvezdi je ispred hotela u centru grada dostavljen luksuzni sportski auto Nevera. Nevera od 0 do 100 km/h ubrzava za nevjerovatnih 1.8 sekundi, a do 300 km/h stiže za tek nešto više od devet sekundi. Maksimalna brzina ovog hiperautomobila je do 412 km/h. Dončić se provozao upečatljivom crvenom verzijom čija se cijena kreće oko 2 miliona evra.

Produžio ugovor sa Lejkersima

Luka Dončić je prošle sedmice potpisao novi trogodišnji ugovor sa Los Anđeles Lejkersima. Vrednost ugovora je nevjerovatnih 165 miliona dolara. Dončić če na ljeto 2028. godine imati igračku opciju i moći će da bira da li će nastaviti karijeru u Los Anđelesu ili će potražiti novi angažman. Ukkoliko odluči da ostane, čeka ga vrtoglava suma od 417 miliona dolara na ime petogodišnjeg ugovora. Slovenac je nedavno stigao na pripreme reprezentacije, a beogradska publika će imati priliku da ga vidi na djelu 21. avgusta kada gostuju "orlovima" u Areni".