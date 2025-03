Novak ga gledao tokom izolacije i rekao "evo nasljednika": Ko je Jakub Menšik, nova teniska senzacija?

Novak Đoković rijetko kada promašuje u svojim prognozama i pre nekoliko godina dok je bio zatvoren u Australiji primetio je Jakuba Menšika. Pozvao ga je da zajedno treniraju, a sad ga je Menšik pobijedio u Majamiju.

Izvor: Profimedia/Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom

Srpski teniser Novak Đoković nadao se da će na mastersu u Majamiju podići svoj 100. pehar u karijeri, ali smo umjesto toga vidjeli kako Jakub Menšik podiže prvi, kako sam kaže - prvi od mnogih. Menšik je dobio dva taj-brejka (7:6, 7:6) i sasvim zasluženo se na kraju radovao u Majamiju, bez obzira na sve probleme koje je Nole imao sa okom, ali i organizatorima turnira kojima se na kraju nije čak ni zahvalio.

Umjesto toga, hvalio je Jakuba Menšika koji je sa samo 19 godina i šest mjeseci stigao do svog prvog mastersa u karijeri, što je četiri mjeseca ranije nego što je Đoković uspio. Tako se još jednom pokazalo kao istinito Novakovo "proročanstvo", pošto je baš na Floridi insistirao da mediji više obrate pažnju na mladog Čeha.

Kada su ga po ko zna koji put ispitivali za Žoaa Fonseku, kog je takođe prvi najavio na velikoj sceni, Đoković im je otkrio da mu se sviđa i Jakub Menšik: "Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju sličan renking kao i Fonseka... Oni su jednako dobri kao on", rekao je prije nekoliko dana Nole.

Ko je Jakub Menšik?

Izvor: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Junak Jakub Menšik rođen je 2005. godine u malom češkom gradiću Protsjejovu. Za razliku od mnogih "bogatih klinaca" kojima sudbina "dodijeli" da igraju tenis, imao je zapravo potpuno drugačiji put i baš zbog toga ga Novak Đoković pazi od kada je čuo za njega.

U blizini škole, Menšik je imao teniske terene na kojima je trenirao, a potom je vidio znak na kome piše: "Tražimo novu Petru Kvitovu i Tomaša Berdiha". Zvao je roditelje i zamolio ih da ga odvedu na trening, a sve ostalo je istorija - posebno kada ga je preuzeo trener Ivo Miler. Ne samo da je Miler pomogao Menšiku da dođe do današnjih visina, nego je preuzeo i očinsku figuru. Jakubov otac je umro kada je imao samo sedam godina, nakon borbe sa rakom, što ga je poguralo da radi još više.

Prošle godine je napravio iskorak na US Openu, gdje je stigao do treće runde, što je ponovio i na Australijan openu gdje je prvo morao da prođe kvalifikacije. Stigao je do 45. mjesta na ATP listi, a od ovog ponedjeljka je 24.

I tek planira da "raste", posebno ako uz servis koji je njegovo najveće oružje, doda još malo kvaliteta u forhendu i bekhendu.

Kako je Đoković otkrio Menšika?

Novak Đoković zna za Jakuba Menšika već godinama i pozvao ga je da treniraju zajedno oko nedelju dana nakon što je mladi Čeh doživio poraz u finalu juniorskog Australijan opena 2022. godine protiv Bruna Kuzuhare. U pitanju je ona čuvena godina kada je Nole deportovan iz Australije, kada je praktično bio u zatvoru (imigracionom hotelu), pa je zaista nevjerovatno da je u takvim trenucima stigao da razmišlja i o drugima.

"Vidio sam ga kako igra kada je imao 15 ili 16 godina i pozvao sam ga. Imali smo nekoliko zajedničkih treninga. Trenirao je u mom klubu u Beogradu... Nevjerovatno je vidjeti njegov razvoj i napredak. Već tada, prije tri-četiri godine, mogao sam da vidim da će postati jedan od najboljih igrača na svijetu", rekao je Đoković i dodao:

"Presrećan sam što koristi svoj potencijal, jer je dečko komplet paket. Njegov servis je nevjerovatan - snažan, precizan, osvaja mnogo lakih poena na prvi servis. Bekhend takođe, znate... Češka škola, oni uvijek imaju sjajan bekhend ha-ha. Ali i forhend je mnogo unaprijedio. Za visokog i krupnog momka, kreće se i kliza odlično. Naravno, još uvijek može da napreduje. Siguran sam da ćemo ga viđati još dugo".

"Novače, šta si vidio u tom malom?"

Nakon što je Đoković održao zaista divan govor o Menšiku, ispričavši i kako ga je otkrio poslije poraza u finalu Australijan opena za juniore, upitan je - šta je vidio u mladom Čehu?

"Zaista mi se dopao njegov borbeni duh", rekao je Đoković koji je prepoznao i samog sebe u tome: "I kada je bio u zaostatku u onom finalu koje sam gledao u Australiji, pokazao je veliku igru. Djelo­vao je kao fin momak, iz Istočne Evrope. Pozvao sam ga preko menadžmenta - mog i njegovog - i uspjeli smo da uspostavimo kontakt. Prihvatio je da dođe".

Prisjetio se Đoković da su imali tri zajednička trening "bloka", dodavši da je Menšikov sadašnji fizioterapeut Saša Jezdić nekad radio i sa njim, tako da ima stvari koje ih povezuju.

"Kao što sam rekao, sjajno igra i ogroman je potencijal. Siguran sam da ga čeka svijetla budućnost", naglasio je.

Šta je Menšik pričao o Đokoviću?

Novak Đoković i Jakub Menšik

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

U govoru poslije meča, Jakub Menšik je jasno istakao da je Novak Đoković njegov idol i da nije bilo njega - ne bi ni igrao tenis. I te kako je uticao na njega, pratio ga je Menšik od najranijih dana i navijao za njega, dok je u drugom međusobnom meču uspio da dođe do pobjede.

Prošle jeseni u Šangaju, Đoković ga je pobijedio, a tada je Menšik napravio "gaf" jer je Đokovića oslovio sa "volino" na društvenim mrežama, pošto je neuspješno prevodio na srpski jezik.

Naravno, nije to Đoković uzeo za zlo i postoji razlog zašto ga smatra za svog nasljednika, pošto se osim na terenu, sjajno ponaša i van njega: "Poslije Australijan opena 2022. godine me je pozvao u Beograd, pa smo otišli i u Crnu Goru i trenirali. Bilo je lijepo što me pozvao i što sam imao priliku da treniram sa njim. Šta me je sve savjetovao? Nije samo jedan savjet, već skup mnogo sitnica i stvari na terenu i van terena koje on radi drugačije od drugih. Gledao sam ga i pokušavao da analiziram njegove rutine. Nije mi direktno rekao da moram da uradim ovo ili ono, već neke male stvari koje mogu da iskoristim", rekao je Menšik.

"Zbog Đokovića sam počeo da igram tenis. On je moj najveći idol. Da nije bilo njega, ne bih bio ovdje", ispričao je mladi Čeh u jednom od ranijih intervjua.