Džordan Nvora je ipak povrijeđen: Veliki problem za Crvenu zvezdu pred "duplo" kolo Evrolige

Prve informacije poslije potvrde iz Crvene zvezde da je Džordan Nvora povrijeđen.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora je povrijeđen i oko toga više ne postoji nikakva dilema. Saša Obradović potvrdio je da Nvora ima problem zbog koga nije mogao da zaigra u subotu protiv Mege, a po svemu sudeći nećemo ga vidjeti ni sljedeće nedjelje u duplom kolu Evrolige.

Kako prenosi "Mozzart Sport", prve procjene su da će Nvora preskočiti nadolazeće mečeve protiv Asvela (utorak, 19.00) i zatim sa Makabijem (četvrtak, 20.05).

U pitanju su prve procjene jer se radi o povredi mekih tkiva lista i nije u pitanju teži stepen povrede, a vidjećemo kako će Nvora da odgovori na terapije i kada će ponovo biti spreman. O tome je govorio i Saša Obradović poslije jučerašnje pobjede u "Pioniru" nad Megom.

"Nvora je pod terapijama. Nema konkretne informacije koliko će da izostane, radimo dan za dan i bićete obaviješteni. Stvarno nema informacija o tome koliko će biti odsutan", rekao je trener Zvezde.

Podsjetimo, ove sezone Džordan Nvora ima prosjek od skoro 20 poena po meču, uz još 5,7 skokova, 2,7 asistencija i 1,5 ukradenih. Može da se kaže da je među najzaslužnijima što Crvena zvezda ima učinak 4-2 i nalazi se na diobi drugog mjesta na tabeli Evrolige.

Ko je još povrijeđen u Zvezdi?

Kao što je poznato sezona je već završena za Ajzeu Kenana koji je pokidao ligament, dok će dugo van terena biti još i Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj, vjerovatno ne prije januara. Što se tiče Devontea Grejema njega nema zbog povrede stopala i još nema nikakvih prognoza kada će na teren.

Uz njih, Tajson Karter ima plućnu emboliju i pitanje je kada će na teren, dok je dobra vijest za Zvezdu da su se oporavili Dobrić i Plavšić koji nisu igrali na početku sezone.