"Mali će biti igrač i ti ćeš biti zaslužan za to": Saša Obradović održao govor u svlačionici Zvezde

Trener Crvene zvezde želi da svi znaju šta je rekao igračima u svlačionici poslije Mege.

Izvor: MN PRESS

Poslije utakmice protiv Mege i ubjedljive pobjede svog tima, trener Zvezde Saša Obradović htio je da naglasi dvojicu igrača - plejmejkere Kodija Milera-Mekintajera (31) i Stefana Miljenovića (24). Prvog jer je dobar mentor, a drugog jer je odigrao najbolji meč od dolaska u tim ovog ljeta.

"U svlačionici sam se direktno obratio Kodiju, rekavši mu da je on zaslužan što će mali Miljenović da bude igrač i što će on da ga pominje kao nekog na koga se ugledao. Njegov odnos prema igri napraviće ga još boljim igračem. To je važno da se zna. Svi su dali doprinos i samo tako možemo da igramo", rekao je Obradović novinarima.

"Nije igrao dobro, već odlično"

Komentarišući Miljenovićevih 18 poena i pet asistencija, Obradović je rekao da sa saradnicima i ekipom radi intenzivno na njegovom napretku.

"Očigledno je bilo da je igrao ne dobro, nego odlično i da je sigurno da radimo na tome da on bude jedan od stožera u budućnosti. Ovo su utakmice na kojima stiče iskustvo, a kao drugo - ekipa ga prihvata. Vidjećemo koliko će to biti materijalizovano kroz utakmice Evrolige, sve je to dugo, ali bitno je da ima podršku", rekao je Obradović.

Miljenović je u duelu protiv svog doskorašnjeg tima dobio aplauz navijača u "Pioniru", koji su ovacijama pozdravili Džereda Batlera, NBA pojačanje koje je stiglo u halu pravo sa aerodroma.