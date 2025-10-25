logo
Sin Predraga Danilovića će zauvijek pamtiti meč sa Zvezdom: Izašao na teren i dao prvi koš u karijeri

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vuk Danilović debitovao protiv Zvezde i postigao prvi poen u ABA ligi.

Vuk Danilović dao koš na utakmici Crvena zvzeda Mega Izvor: TV Arena sport/screenshot

Duel Crvene zvezde i Mege u hali "Aleksandar Nikolić" dugo će pamtiti mladi Vuk Danilović (17), sin legendarnog Predraga Saše Danilovića (55). U posljednjim momentima utakmice, trener Mege Vule Avdalović pružio mu je priliku, a on se "upisao" pogotkom sa linije penala, što je bio njegov prvi koš u ABA ligi.

Vuk Danilović, nasljednik ikone naše reprezentacije i Partizana, visok je 191 centimetar, igra na poziciji beka i rođen je u januaru 2008. . Stasava godinama u Megi, u koju je došao 2022. godine iz Partizana i član je mladih kategorija reprezentacije Srbije.

Poznato je to da je njegova porodica izraženo sportska, jer otac Predrag i majka Svetlana Danilović (sportska novinarka) imaju i dvije ćerke, najbolju srpsku teniserku Olgu Danilović (24) i perspektivnu odbojkašicu Sonju Danilović (18), koja trenutno igra i studira u Americi, na univerzitetu Majami na Floridi.

