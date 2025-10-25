logo
Čitaoci reporteri

Zvezda deklasirala Megu u Pioniru: Stefan Miljenović razbio bivši tim pred NBA pojačanjem

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda ubjedljivo pobijedila Megu u ABA ligi. Džered Batler stigao da vidi kako rezervni plejmejker crveno-bijelih puni koš gostiju.

ABA liga Crvena zvezda Mega 94 73 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ubjedljivo je pobedila Megu u "Pioniru", 94:73, u večeri u kojoj su navijači pozdravili novog igrača ekipe, Džereda Batlera. Amerikanac je stigao pravo sa aerodroma i zauzeo mjesto u hali kraj igrača koji nisu igrali, a među njima je i bio i Džordan Nvora, najbolji strijelac crveno-bijelih.

Posebno motivisan bio je rezervni Zvezdin plejmejker Stefan Miljenović, koji je ubacio 18 poena protiv svog doskorašnjeg tima, za koji je igrao dvije godine. Uz njega, dvocifreni učinak u timu Saše Obradovića imali su i Kodi Miler-Mekintajer i Seni Odželeje, sa po 11 poena, a trebalo bi naglasiti i doprinos Jaga Dos Santosa, koji je podelio sedam asistencija, dok ga nije služio šut (3 poena, 1/5 za tri).

Izuzev Nvore, za Zvezdu nisu igrali zbog povreda ni Tajson Karter, Devonte Grejem, Tajson Karter je hospitalizovan ranije ovog mjeseca, a podrazumijeva se dugo odsustvo centra Džoela Bolomboja.

Mega nije uspjela da odigra ravnopravni meč protiv ekipe Saše Obradovića. Pod vođstvom trenera Vuleta Avdalovića imala je dobre procente šuta za tri poena (10/22), ali to nije bilo dovoljno da se primakne jednocifrenom zaostatku. Dvocifreni učinak među gostima imali su najbolji strijelac Vuk Radojičić i Marko Vukčević sa po 12 poena, kao i Asim Đulović i Savo Drezgić sa po 10. U završnici meča je šansu dobio i sin Predraga Danilovića, Vuk, koji je iskoristio slobodno bacanje i tako se "upisao" protiv crveno-bijelih. On ima 17 godina i veliki talenat, pa je ovaj meč bio podsticaj da nastavi da radi.

Zvezda je iskoristila meč protiv Mege za podjelu minutaže, odmor i za pripremu za duplu evroligašku nedjelju, tokom koje će u utorak igrati protiv ASVEL-a u Beogradskoj areni, a potom i protiv Makabija u četvrtak. Svi igrači crveno-bijelih dobili su šanse i postigli bar po koš, zaključno sa Ognjenom Radošićem, koji je i postavio konačan rezultat 94:73.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka ABA liga KK Mega

