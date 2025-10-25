Zvezda bez Džordana Nvore u "Pioniru": Najbolji strijelac crveno-bijelih van tima

Crvena zvezda igra protiv Mege bez svog najboljeg napadača.

Izvor: MN PRESS

Nigerijsko-američki košarkaš Džordan Nvora (27) nije nastupio za Zvezdu u utakmici protiv Mege u hali "Aleksandar Nikolić". Nakon vijesti da je povrijedio tetivu, pa demantija kluba, on je ostao van ekipe Saše Obradovića za mali beogradski derbi.

Na dan kada je Zvezdina delegacija na Aerodromu "Nikola Tesla" dočekala najveće pojačanje crveno-bijelih, Džareda Batlera, Obradović je izveo na teren "Pionira" ovaj sastav: Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Odželej, Radović, Moneke i Dos Santos.

Crveno-bijeli igraju protiv Mege nakon što su u Evroligi produžili niz pobjeda trijumfom protiv Baskonije, a uoči "duple" evropske nedjelje, u kojoj će dočekati ASVEL u utorak, a potom gostovati Makabiju u "Pioniru" u četvrtak.

Nvora je najbolji strijelac Zvezde u Evroligi sa prosjekom od 19,7 poena, dok je u ABA ligi u dvije utakmice ubacivao po 14 poena (protiv Zadra i Ilirije).