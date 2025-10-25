logo
Crvena zvezda se oglasila zbog Džordana Nvore: "Nije mogao da se povrijedi, informacije će dati Saša Obradović"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda se oglasila i demantovala da se Džordan Nvora povrijedio.

Crvena zvezda demantovala da se Džordan Nvora povrijedio Izvor: MN PRESS

Nakon vijesti da se najbolji košarkaš Crvene zvezde ove sezone Džordan Nvora povrijedio oglasio se klub sa Malog Kalemegdana. Demantovana je vijest da je van stroja nigerijski košarkaš.

Prve informacije su bile da je Nvora povrijedio Ahilovu tetivu dan posle pobede nad Baskonijom u Evroligi i da neće biti na raspolaganju neko vreme. Ipak 

"To je neistina. Niti je navodno mogao da je zadobije na jučerašnjem treningu jer se on sastojao od video sastanka i oporavka. Kao i uvijek, prave informacije dobijaćete preko zvaničnih naloga kluba ili našeg trenera Saše Obradovića", naveo je klub u svom obraćanju medijima. 

Džordan Nvora je sjajan ove sezone, za sada bilježi 19,7 poena, 5,7 skokova i 2,7 asistencija po meču. Crvena zvezda u subotu igra sa Megom, a zatim je naredne sedmice na programu duplo kolo Evrolige. Tu Zvezda prvo igra sa Asvelom u Areni, pa sam Makabijem u "Pioniru". Već u subotu ćemo vidjeti šta je sa Nvorom. 

Tagovi

Džordan Nvora košarka KK Crvena zvezda Evroliga

